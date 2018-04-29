"البيئة والمحميات" بالشارقة تحتفل بـ "حق الليلة"

الشارقة 24:

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أمس السبت، احتفالاً بـ "حق الليلة"، في مقهى الحديقة الإسلامية، بمنتزه الصحراء، قدمت من خلاله برنامجاً ترفيهياً تراثياً حافلاً، استهدفت منه موظفي الهيئة والزوار، وشاركت في الحفل الذي لاقى تفاعلاً لافتاً من الحضور، العديد من الجهات، من بينها مزرعة الأطفال، ومركز اللجنة النسائية بدبا الفجيرة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وطلبة المدارس، والتاجرات.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "تحظى ليلة النصف من شعبان بأهمية خاصة وحضور تراثي بارز في مجتمع دولة الإمارات، حيث ترسخ في ذاكرة الأطفال، وتعيد الكبار إلى الماضي الجميل، وفرحة الانتقال من بيت إلى آخر محتفلين بـ "حق الليلة"، وتتضمن الكثير من المظاهر الاجتماعية والأسرية التي تربط الماضي بالحاضر".

ولفتت السويدي إلى حرص الهيئة على تنظيم مثل هذا الحفل الذي يعيدنا إلى التراث الجميل ويسهم في تعليم الأجيال الجديدة أهمية الحفاظ عليه، فـ"حق الليلة" تعتبر من الفعاليات المهمة التي تسهم في نقل الأطفال والأجيال الجديدة إلى أجواء التراث الجميلة، ففي مثل هذا اليوم كان الصغار يخرجون من بيوت ذويهم ويتنقلون في "الفريج" حاملين معهم الأكياس المحملة بالحلوى والمكسرات، مرددين: "عطونا من حق الله، عطونا من حق الليلة، عطونا الله يعطيكم، بيت مكة يوديكم".

وتضمن الاحتفال عروضاً وأنشطة وبرامج متنوعة، من بينها عرض السيارات القديمة على مدخل الحديقة الإسلامية، وممر ذكريات الطفولة، وركن المقهى، وركن دكان الفريج، وحياكة الملابس القديمة، والألعاب التراثية، وعرض زهبة العروس، وغيرها من الفعاليات التي لاقت استحسان وتفاعل الحضور.