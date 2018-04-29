بلدية الشارقة تضبط 40 شقة سكنية تؤجر بشكل "يومي"

الشارقة 24:

نظم قسم التفتيش البلدي، في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة، حملة منظمة لضبط عدد من الشقق السكنية التي يقوم أصحابها بتأجيرها بشكل يومي، أو أسبوعي، لأشخاص مخالفين لشروط الإقامة داخل الشقق، حيث تم ضبط 40 شقة، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد أصحابها، وقطع الخدمات عنها، حيث تأتي هذه الحملة في إطار جهود بلدية مدينة الشارقة، في القضاء على الظواهر السلبية وضبط جميع الممارسات غير القانونية والمخالفة.

وأكد خليفة بوغانم السويدي، رئيس قسم التفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة، أنه تم تنظيم هذه الحملة لضبط المخالفين، بناء على معلومات وشكاوى وردت من أفراد الجمهور، بقيام أشخاص بتأجير شققهم بشكل يومي أو أسبوع مقابل مبلغ مالي، رغم أن البنايات مخصصة لسكن العائلات فقط، ولذلك نظمت البلدية حملة منظمة لضبطهم، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة من خلال قطع الخدمات عنهم بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، حيث شملت الحملة منطقة النهدة، وتستمر لمناطق أخرى في إطار حرص البلدية على القضاء على مثل هذه الظواهر.