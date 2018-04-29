الشارقة تستعد لدورة "ألعاب ذوي الإعاقة الحركية والبتر"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

عقدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر - الشارقة 2019، اجتماعها الأول للجنة، برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وذلك في المبنى الرئيسي لدائرة الموارد البشرية بمنطقة اللية.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء اللجنة كل من سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، وسعادة ثابت سالم الطريفي مدير بلدية الشارقة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عارف محمد الشامسي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والعقيد عبد العزيز عبد الرحمن النومان مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وحميد علي العبار نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وسعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس نادي الذيد الثقافي الرياضي، وسعادة ندى عسكر النقبي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، وسعادة عبد الرزاق الرشيد، وسعادة أحمد سالم المظلوم السويدي مقرر اللجنة.

ورحب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر - الشارقة 2019 بأعضاء اللجنة العليا في الاجتماع الأول للجنة العليا.

وأشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نصير المعاقين على تقديم كافة أشكال الدعم لأبنائه المعاقين والأخذ بأيديهم لتحقيق الإنجازات على جميع الأصعدة، إيماناً من سموه بقدراتهم في رفع اسم الدولة في المحافل الدولية، وجعل علم الإمارات خفاقاً على منصات التتويج في مختلف المناسبات.

وأوضح بأن استضافة إمارة الشارقة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر الشارقة 2019 للمرة الثانية، جاء لاهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة، بتوفير كل الامكانيات ومقومات النجاح لرياضات ذوي الإعاقة، لتبرز دور الشارقة الريادي في مجال الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة، كما ثمن رئيس اللجنة المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وليِ العهدِ نائبِ حاكمِ الشارقة.

وأكد أن ما تتوفر عليه إمارة الشارقة من مرافق رياضية عالمية وتضافر الجهود والإمكانيات سيكفل بإذن الله نجاح الدورة، وإبراز مهاراتنا في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، كما سيظهر الوجه الحضاري والتطور الذي شهدته الدولة وإمارة الشارقة.

وقال: "أتمنى للجنة كل التوفيق والسداد في رسم السياسة العامة وتوجيه اللجان العاملة لما فيه الخير وحسن تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام، الذي يأتي في سنة مليئة بالأحداث الرياضية الهامة والتي تنطلق من شهر يناير 2019 من خلال استضافة الدولة لفعاليات كأس آسيا لكرة القدم ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها عاصمة دولتنا الحبيبة".

واطلع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة العليا، على النتائج التي حققتها استضافة الشارقة بطولة الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر في العام 2011، والتي شهدت مشاركة 49 دولة وتواجداً لافتاً لنجوم العالم والمصنفين على المستوى الدولي نجاحاً متميزاً، وقد كان في البطولة 7 رياضات، بمشاركة 564 لاعباً.

وناقش المشاركون في الاجتماع استضافة الشارقة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر2019، من حيث الرياضات المقترحة لدورة الألعاب العالمية 2019 وأماكن إقامتها، والبرنامج العام لدورة الألعاب العالمية 2019، والمواعيد الهامة 2018 -2019.

كما تم استعراض هوية البطولة التي تم اختيارها من إمارة الشارقة الباسمة التي تتألق بالمآذن، وتتميز الهوية على الجانب الأيمن بـ "عين الإمارات" وتتزين الهوية بألوان شعار البطولة لتتناغم بطريقة تحفظها الأذهان.

ومن جانبه، أعرب سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة، عن فخره واعتزازه باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بإمارة الشارقة لدورة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر 2019.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نصير المعاقين، على الثقة الغالية التي أولانا إياها وعلى الدعم اللامحدود للرياضة ولأبنائه المعاقين، على أمل أن نكون عند حسن الظن وأن نشرف إمارة الشارقة باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.

كما توجه بالشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على وقوفه إلى جانب أبنائنا المعاقين ودعمه لهم وتشجيعهم على التألق.

وأوضح: "أن الثقة التي وضعها الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية و البتر في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، من خلال منحنا شرف استضافة الالعاب العالمية للإعاقة الحركية و البتر للمرة الثانية، بعد التجربة الرائدة في سنة 2011، لدليل على كفاءة التنظيم وحسن الاستضافة، مما يلقي على كاهلنا مسؤوليات أكبر للتميز و تقديم دورة تفوق كل التوقعات و في كافة المجالات، حيث ستكون هذه الدورة محطة مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية – طوكيو 2020، مما يجعلنا نتفاءل بعدد المشاركين الذي نتوقع أنه سيفوق الدورات السابقة للألعاب".

ولفت: "إلى أن استضافة الشارقة للدورة السابقة سنة 2011 وتنظيم واستضافة ملتقى الشارقة الدولي لثمانية سنوات متتالية منذ سنة 2011 ،واستضافة بطولات العالم للمبارزة سنة 2015 للكبار و الشباب، مكنا من وضع اسم إمارة الشارقة على الخارطة الرياضية للحركة البارالمبية عالمياً، حيث تحققت العديد من الأرقام العالمية، وتأهل العديد من الرياضيين للمشاركة في الدورات البارالمبية وبطولات العالم من خلال المشاركة في البطولات التي نظمناها واستضفناها، كما مكنت هذه البطولات كوادرنا من اكتساب الخبرة و التعامل السلس مع تنظيم الأحداث الرياضية العالمية الكبرى".

وقال: "ها نحن اليوم نضع نتاج 8 سنوات خبرة في تنظيم الفعاليات الرياضية والتي صاحبتها العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والمجتمعية، في تجربة جديدة وحديثة تتماشى مع عصرنة وتطور مجتمع دولتنا وإمارتنا والسياسة الرشيدة للانفتاح على العالم والتعريف بما تزخر به الدولة في شتى المجالات".