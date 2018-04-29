سلطان بن أحمد: انطلاق "دورة ألعاب ذوي الإعاقة والبتر" نوفمبر 2019

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

تستضيف إمارة الشارقة، دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر في 2019، حيث تقام المنافسات في 10 ألعاب منها القوى والقوس والسهم والمبارزة والتايكوندو والريشة الطائرة وتنس الطاولة، ورفعات القوة والرماية والسباحة، بمشاركة 1000 لاعب من 52 دولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول، للجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر الشارقة 2019، برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام رئيس اللجنة، وبحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء اللجنة كل من، سعادة علي سالم المدفع، وسعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، وسعادة خالد جاسم المدفع، وسعادة المهندس يوسف صالح السويجي، وسعادة ثابت سالم الطريفي الشامسي، وسعادة العميد عبد الله مبارك بن عامر، وسعادة العميد عارف محمد الشامسي، وسعادة العقيد عبد العزيز عبد الرحمن النومان، وسعادة محمد حسن خلف، وسعادة حميد علي العبار وسعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي، وسعادة ندى عبد الرزاق عسكر، وسعادة محمد عبد الله الزرعوني، وسعادة عبد الرزاق الرشيد، وسعادة أحمد سالم المظلوم السويدي مقرر اللجنة.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، توجه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر – الشارقة 2019، بالشكر لجميع أعضاء اللجنة على دعمهم للدورة.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي،: تعتبر هذه ثاني الدورات التي تقام على أرض الامارة الباسمة، نتمنى التوفيق لهذه البطولة وتمنى مشاركة الجميع في إنجاح فعالياتها.