"شؤون الضواحي" و"الشارقة للشباب" ينظمان "جلسات المعرفة"

الشارقة 24:

استهلت دائرة شؤون الضواحي والقرى تعاونها مع مجلس الشارقة للشباب بتنظيم اللقاء الأول من مبادرة "جلسات المعرفة"، والتي تعد منصة لالتقاء عقول الشباب في مختلف مناطق الشارقة.

واستضافت الجلسة المخترعة الإماراتية مها علي قريشي، والتي قدمت نبذة عن مبتكراتها الثلاثة، في لقاء كان عنوانه "الشباب المبتكرين".

حضر الجلسة، التي أقيمت في مجلس ضاحية واسط، الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعبد العزيز الحصان رئيس مجلس ضاحية واسط، وأعضاء وعضوات مجلس الشارقة للشباب، وكوادر الدائرة.

وأكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى عن سعادة الدائرة بهذا التعاون مع مجلس الشارقة للشباب، تحت مظلة وزارة الشباب في الدولة، مشيراً إلى ما يعكسه هذا التعاون من توجهات لدائرة شؤون الضواحي والقرى في الاعتماد على العنصر الشاب المتميز والعمل على دعمه.

كما أثنى الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي على جهود مجلس الشارقة للشباب وتعاونهم الكبير في تنظيم جلسات المعرفة، معرباً عن تقديره للمبتكرة الإماراتية مها قريشي، متمنياً لهم ولكافة شباب وفتيات الوطن مواصلة التعلم والابتكار.

بعدها قدم الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي درعاً للمبتكرة الإماراتية مها قريشي، تقديراً لدورها في تقديم المحاضرة.