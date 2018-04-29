حاكم الشارقة يدشن مشروع "الغرفة الماطرة"

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، وبحضور الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، مشروع "الغرفة الماطرة" الدائم والواقع في منطقة المجرة بالقرب من كورنيش الشارقة.

وتعد الغرفة الماطرة من المشاريع الفنية ذائعة الصيت المصممة من قبل استوديو "راندوم إنترناشيونال"، والذي تستضيفه مؤسسة الشارقة للفنون بشكل دائم للمرة الأولى في إمارة الشارقة ومنطقة الشرق الأوسط.

ويتكوّن المشروع من مبنى يضم غرفة رئيسة تهطل فيها الأمطار بشكل مستمر وتتوقف حيثما يخطو الزائر داخلها.

ويعد المشروع صديقاً للبيئة كونه يستخدم كمية قليلة من المياه المعالجة بشكل مستمر في الغرفة التي تم تجهيزها بفلاتر ذاتية التنظيف حرصاً على عدم إهدار المياه.

وقام صاحب السمو حاكم الشارقة ترافقه الشيخة حور بنت سلطان القاسمي وعدد من القائمين على المشروع بجولة في المبنى تعرف على محتوياته وعلى ميكانيكية عمل الغرفة الماطرة، بعدها تفضل سموه بتجربة العمل الفني من خلال السير تحت المطر.

أقيم المبنى على مساحة 1460 متراً مربعاً ويتسم بالبساطة في التصميم، حيث يضم ثلاثة واجهات زجاجية تمكّن المارة في شارع العروبة ومنطقة المجرة من رؤية الأمطار، والجزء العلوي من المبنى الذي يتلألأ ليلاً، بينما صممت الواجهة الرابعة من الخرسانة المكشوفة.

وتخلق العلاقة الطردية بين وجود الكيان البشري ومنع تساقط المطر جواً فريداً لهذا العمل الفني الذي يستكشف كيفية توطيد العلاقات الإنسانية مع بعضها ومع الطبيعة بشكل متصاعد من خلال التكنولوجيا.

ويدعو هذا العمل الزوار إلى استكشاف الدور الذي يمكن أن يلعبه العلم والتكنولوجيا والإبداع البشري في تحقيق الاستقرار في بيئتنا.

وباستخدام التكنولوجيا الرقمية، تخلق غرفة المطر تساقط أمطار متقن بعناية، وتشجع الناس في الوقت نفسه على أن يصبحوا فناني الأداء في مرحلة غير متوقعة ويخلقوا جواً حميماً من التأمل.

وتعليقاً على استضافة هذا العمل الفني، قالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون: "في عام 2012 دعاني الفنانان فلوريان أورتكراس وهانس كوتش من راندوم أنترناشونال لزيارة الغرفة الماطرة، دفعتني مشاهدة كيفية استجابة الجمهور وتفاعله مع العمل إلى التفكير في التأثير الذي يمكن أن يخلّفه هذا النمط من المشاريع في الشارقة، ومنذ ذلك الوقت بدأنا بالتخطيط لإقامة هذه الغرفة في الشارقة".

وأضافت: "عرضنا على مدى سنوات عدداً من الأعمال التركيبية الكبرى سواء عبر دورات بينالي الشارقة المتعاقبة أو برنامجنا المنتظم الخاص بالمعارض، لكن هذا أول مشروع دائم من سلسلة مشاريع قيد التخطيط لها أن تتواجد في مواقع مختلفة من الإمارة".

وبدورههما، قال مؤسسا استديو راندوم ناشونال هانس كوش وفلوريان أورتكراس: "إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن تتخذ المؤسسة للغرفة الماطرة مكاناً دائماً في الشارقة"، وليجدا في ذلك تناغماً مع ما تمثله مؤسسة الشارقة للفنون بوصفها: "مؤسسة لا مثيل لنهجها الفني، تتسم بالحيوية في إنتاج المعارض وهي على علاقة مميزة مع شريحة واسعة من الجمهور، إنها بحق تجربة فنية استثنائية تتيح للمُشاهد التفاعل مع الطاقات الأولية والعناصر الأصيلة في الأعمال الفنية التي تعرضها".

تعد منطقة المجرة التي أقيم فيها المشروع الفني، الغرفة الماطرة، واحدة من المناطق الحيوية في الإمارة نظراً لاحتوائها على العديد من المحال التجارية، ويدمج المشروع بين الطابع المتميّز للمنطقة الحضرية المجاورة وآثارها المادية مع التصميم الداخلي، وذلك بهدف دعوة الناس إلى دخول الردهة.

هذا وتعتزم مؤسسة الشارقة للفنون العمل على تجديد حديقة المجرة المطلة على المشروع في إطار مشاريعها التطويرية، ومن المقرر الانتهاء من تجديدها مع بداية عام 2019.

الجدير بالذكر، بدأت المناقشات بين مؤسسة الشارقة للفنون وراندوم إنترناشونال حول إنشاء الغرفة الماطرة في الشارقة منذ عام 2012، وقد سبق وأن عُرضت الغرفة في ذا كيرف، باربيكان، لندن "2012" ومتحف الفن الحديث، نيويورك "2013"، ومتحف يوز، شنغهاي "2015"، ومتحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون (2015/16).

وتعد الغرفة الماطرة جزء من مقتنيات مؤسسة ماكسين وستيوارت فرانكيل للفنون، ومؤسسة يوز، ومتحف مقاطعة لوس أنجليس للفنون.

حضر افتتاح مشروع الغرفة الماطرة كل من الشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون، وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والسيد هانس كوش والسيد فلوريان أورتكراس مؤسسا استديو راندوم ناشونال.