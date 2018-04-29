"بلدي البطائح" يدعم وحدة العلاج الطبيعي بالنادي الثقافي

الشارقة 24:

أعلن سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، أثناء كلمته في حفل ختام الموسم الرياضي في نادي البطائح الثقافي الرياضي، عن دعم خاص وشخصي من قبل أعضاء المجلس البلدي لوحدة العلاج الطبيعي ومركز علاج إصابات اللاعبين بأجهزة علاجية بقيمة 50 ألف درهم، ضمن إطار منظومة العمل المشترك والتعاون مع النادي لخدمة اللاعبين وأهالي المنطقة.

ثمن رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح مكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم أبنائه الرياضيين والقطاع الرياضي في إمارة الشارقة، معرباً عن خالص شكره وعرفانه لسموه على الصالة الرياضية التي أمر بها للنادي، والتي سيتم افتتاحها قريباً.

وأكد بن حليس أن هذا الدعم من أجل سلامة اللاعبين والتدخل المبكر لعلاج الإصابات وتقليل فترة العلاج الطبيعي، من خلال الأجهزة العلاجية الحديثة وأسلوب التعامل العلمي والطبي الحديث مع الإصابات، مؤكداً أن أكبر إنجاز للنادي هو الحفاظ على أبناء المنطقة وجذبهم لممارسة النشاط الرياضي وكافة الألعاب الرياضية المتاحة في نادي البطائح الثقافي الرياضي.