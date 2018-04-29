"أولياء أمور دبا الحصن" يناقش أهم القضايا التربوية

الشارقة 24:

استضاف مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن في مقره، السبت، الملتقى الأول لمجالس أمور الطلبة والطالبات بإمارة الشارقة، والذي أقيم برعاية ودعم من مجلس الشارقة للتعليم تحت شعار "هذا ما تعلمناه من زايد الخير".

ويأتي الملتقى ليكون منصة هامة لتعزيز تبادل الخبرات واللقاءات بين مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات والوسط التربوي والمجتمع، ومناقشة أهم القضايا التربوية، في إطار رؤية وخطة مجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة.

حضر الملتقى علي أحمد الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، وراشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور المنطقة الوسطى بالذيد، والدكتور خالد صقر المري، والدكتور علي الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة بخورفكان، وأحمد سلطان سليمان نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وأعضاء المجلسين الاستشاري والبلدي لمدينة دبا الحصن.

وفي ختام الملتقى تم تكريم مجلس الشارقة للتعليم ورؤساء مجالس أولياء الأمور في الإمارة والمتحدثين في الملتقى.