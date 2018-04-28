ولي عهد الشارقة يحضر عقد قران محمد خليفة الكتبي بالمدام

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خليفة الكتبي أمس الجمعة، في منطقة المدام بمناسبة عقد قرانه على كريمة الشاعر علي الشوين.

كما حضر الاحتفال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد شرطة الشارقة، وسلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي بالشارقة، وسعيد بن عبدالله المطوع، ومحمد أهلي، وسعيد الكعبي وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة.