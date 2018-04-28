تكريم كهرباء الشارقة لمشاركتها المتميزة بملتقى "الهندسة"

الشارقة 24:

كرمت بلدية الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لمشاركتها المتميزة في ملتقى الشارقة الأول للهندسة الذي نظمته البلدية برعاية الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولد العهد نائب حاكم الشارقة، حيث استعرضت الهيئة خلال جلسات الملتقى تطوير وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء، باستخدام نظام العدادات الذكية وجهودها ودعمها لبرامج التنمية المستدامة.

وأعرب سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن تقديره لتكريم بلدية الشارقة، الذي يأتي تأكيداً لجهود الهيئة ودورها المتميز في خدمة المجتمع، من خلال دعم مختلف الفعاليات التي تنظمها إمارة الشارقة والشراكة والتعاون المتميز بين كافة الجهات الحكومية لإبراز الوجه الحضاري والإنجازات التي تحققت بإمارة الشارقة، بفضل توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.