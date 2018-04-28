الشامسي يترأس "مختبر الابتكار" في "الإدارة العامة للموارد"

الشارقة 24:

برئاسة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، عقد "مختبر الابتكار" الذي نظمته الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، بنادي ضباط شرطة الشارقة، بحضور العميد عارف الشريف مدير عام الادارة العامة للموارد والخدمات المساندة، والعميد خليفة المري نائب مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، والعقيد عبد الله بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، والعقيد راشد الباس مدير إدارة الشؤون المالية، والعقيد حميد الجروان نائب مدير ادارة الخدمات المساندة، والمقدم ناصر بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية، والمقدم خالد بوزنجال نائب مدير ادارة الموارد البشرية، وعدد من الضباط وصف الضباط ذوي الاختصاص.

وتناول الحضور شرح ومناقشة التحديات اليومية التي تواجهها الإدارات، بالإضافة الى طرح وابتكار حلول إبداعية لها، والتي تأتي مواكبة لأهداف منظومة الجيل الرابع للتميز، بالإضافة إلى استعراض مجالات استشراف المستقبل من خلال تطبيق العديد من تلك المشاريع الابتكارية.