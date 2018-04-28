"تطوير معايير العمل" بالشارقة تطلق الاحتفال بيوم العمال العالمي

الشارقة 24:

أعلنت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، الجمعة، عن انطلاق مجموعة جديدة من فعاليات يوم العمال العالمي، والذي تنظمه هذا العام في منطقة الصجعة الصناعية، بالتعاون مع هيئة الشارقة الصحية، وهيئة الوقاية والسلامة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وإدارة الشرطة المجتمعية في الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وشركة توجيه، حيث يتزامن هذا الاحتفال المقام تحت شعار "معكم ولأجلكم"، مع يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو المقبل، حيث يتوقع أن يستقطب هذا الاحتفال الآلاف من العاملين في إمارة الشارقة.

وأكد سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، أن نسخة الاحتفال بيوم العمال العالمي، الذي يستمر حتى 4 مايو المقبل، ستتضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات الصحية والترفيهية والرياضية، والتوعوية، التي يمكن للعمال الاستفادة منها والاستمتاع بها.

وصرح القصير: "تشهد نسخة فعاليات يوم العمال العالمي تطوراً ملحوظاً بعد إضافة مجموعة جديدة من الفعاليات عليها، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة بتأمين بيئة جيدة للعمال، نضمن فيها حصولهم على كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم، وهو ما يعكس الوجه الحضاري لإمارة الشارقة".

وأشار إلى أن الحرص على تأمين بيئة مثالية للعمال، ينبع من طبيعة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري الوافد لإمارة الشارقة، كونه يعد خير استثمار.

وأضاف: "هذا ما نسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع، من خلال مجموعة المبادرات التي تقوم بها الهيئة في إطار عملها على تحسين أوضاع العمال واحترام حقوقهم وتوعيتهم".