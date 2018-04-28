لجنة التوصيات في "الاستشاري" تناقش سياسة مطار الشارقة

الشارقة 24:

أعدت "لجنة إعداد مشروع التوصيات" في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها في مقر المجلس، التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة حول التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة مطار الشارقة الدولي.

ترأس الاجتماع أيمن عثمان الباروت رئيس اللجنة بحضور أعضائها أحمد حسين بوكلاه، ونورة بن خليف الطنيجي، وعبد العزيز النعيمي ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس.

وبحثت اللجنة مختلف المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس خلال مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي في الجلسة العامة الـ 15 التي عقدت من يوم الخميس الموافق 19 إبريل، ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.

فيما صاغت اللجنة عدداً من التوصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس، واطلاعهم على ما رفعه المجلس من توصيات في ختام مناقشة المجلس للمطار والتي حضرها سعادة علي سالم المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي.

وأكدت اللجنة، خلال إعدادها للتوصيات، على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من اهتمام بمرافق المطار.