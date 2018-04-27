مركز شرطة دبا الحصن الشامل يبحث خطة العمل خلال رمضان

الشارقة 24:

ترأس الرائد محمد أحمد النعيمي، رئيس مركز شرطة دبا الحصن الشامل بالإنابة، الاجتماع الشهري للمركز، والذي عقد بالقرية التراثية بمدينة دبا الحصن، حيث رحب الرائد النعيمي بالحضور، وقدم الشكر والثناء لجميع الموظفين على الجهود المبذولة بالفترة الماضية، داعياً إياهم إلى بذل المزيد لدعم مسيرة النجاح بكل المجالات الأمنية.

وناقشت أجندة الاجتماع عدة محاور، منها استعراض نتائج المتسوق السري للعام المنصرم، والتي جاءت بنتائج إيجابية، من خلال حصول المركز على أعلى أداء من بين مراكز الشرطة الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ثم بحث الاستعدادات والخطط الموضوعة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومنها الحملات التوعوية التي تعني بالظواهر السلبية مثل التسول والألعاب النارية بالإضافة لتوزيع وتكثيف دوريات المرور لتسهيل حركة السير على الطرقات التي تشهد ازدحاماً خلال هذه الفترة من السنة .