إليشا ساتفيندر يشيد بجهود سلطان القاسمي في دعم اللاجئين

الشارقة 24:

على هامش الفوز بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين في دورتها الثانية، أعرب إليشا ساتفيندر المدير التنفيذي لمؤسسة "الكرامة للأطفال"، عن تقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على جهود سموه المتواصلة في دعم اللاجئين.

قال إليشا ساتفيندر، في تصريح خاص لـ "الشارقة 24": "إن هذا الحدث يعتبر بمثابة تقدير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة"، مؤكداً أن إمارة الشارقة تعمل على تغيير العالم بالشكل الأفضل من خلال منح هذه المكرمة السخية والتي ستدعم اللاجئين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف إليشا ساتفيندر: "أن هذا التقدير سوف يلهمنا أكثر لبذل المزيد من الجهود لمناصرة اللاجئين"، مؤكداً أن هذا الفوز هو بحد ذاته مصدر الهام لمساعدة الأطفال اللاجئين حول العالم.

وفي ختام حديثه لـ "الشارقة 24"، قال إليشا ساتفيندر:" إن الأموال التي منحت لنا ستستخدم لتوفير أفضل تجربة تعليمية للأطفال اللاجئين"، مضيفًا: "أعتقد حقاً أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ليس فقط لديه قلب كبير، بل هو قلب مدهش!".