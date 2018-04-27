مجلس ضاحية الخالدية يؤكد أهمية الحفاظ على النسيج الأسري

الشارقة 24:





أكد مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، أهمية الترابط الأسري والمسؤولية الاجتماعية للأسرة، وتفعيل دور الأفراد في المجال الأسري والاجتماعي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع والمحافظة على نسيجها.

جاء ذلك خلال اللقاء الثالث الذي نظمه المجلس، مساء الخميس، في إطار مبادرة "يلستنا" الرامية إلى عقد لقاءات دوريه بالأهالي والمواطنين بهدف تعزيز الروابط الأسرية وتقوية الصلات الاجتماعية بين المواطنين.

وفي كلمته، أكد خلفان سعيد المري نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية، أن مجلس ضاحية الخالدية وضمن خطط ورؤى دائرة شؤون الضواحي والقرى تبذل جهوداً كبيرة لدعم وتعزيز العلاقات الأسرية وتحقيق الترابط بين أفراد الأسرة حفاظاً على المجتمع ورخائه.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام يعود إلى المكانة المتميزة التي تحتلها الأسرة في مجتمع دولة الإمارات عامةً وإمارة الشارقة خاصةً، والذي يتمتع بقيم عربية وإسلامية سامية توجب التكافل والترابط الأسري بين الأفراد، مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالحرص على الحفاظ على تماسك الأسرة لتكون أسرنا أسرة واعية ومجتمعنا متماسك.