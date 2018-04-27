"بلدي دبا الحصن" يناقش المشاريع التنموية لـ 2019

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



عقد المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، الخميس، اجتماعه الثاني لدور الانعقاد العادي من الفصل السنوي الـ 13 لعام 2018، برئاسة سعادة أحمد محمد أحمد جمعوه رئيس المجلس، وحضور سعادة طالب عبد الله صفر مدير بلدية دبا الحصن، وأعضاء المجلس.

في مستهل الاجتماع، أعرب رئيس المجلس البلدي عن شكره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمته السخية لأبناء الإمارة بصورة عامة ولأبناء المنطقة الشرقية، بإنشاء استراحة سد الرفيصة وطريق خورفكان الجديد.

واعتبر رئيس المجلس أن الطريق الجديد يشكل شريان تنموي هام من شأنه تحقيق نقلة حضارية وقفزة نوعية في شتى مناحي الحياة في المنطقة، فضلاً عن دوره الرئيس في تحقيق الربط الجغرافي وخدمة حركة السير وتقليص المدة الزمنية للتنقل بين العديد من المدن.

وضمن جدول أعماله، اطلع المجلس البلدي على تقارير سير أعمال لجان المجلس البلدي، وأهم التحديات التي تواجه كل لجنة خلال فترة عملها، ووجه المجلس بمجموعة توصيات لخدمة الصالح العام لمدينة دبا الحصن.

كما ناقش المجلس البلدي استعداد بلدية مدينة دبا الحصن لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، مطلعاً على أهم الإجراءات التي ستقوم بها البلدية خلال تلك الفترة، كما ناقش المجتمعون ملف المشاريع التنموية لمدينة دبا الحصن لعام 2019 مع إبداء أهم الملاحظات والاقتراحات في شأنه.

لجنة تخصيص الأراضي

من جهة أخرى، وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية، عقدت اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي بإمارة الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن لتعزيز التعاون.



حضر الاجتماع سعادة أحمد محمد أحمد بن جمعوه رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وسعادة وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي لإمارة الشارقة وعدداً من المسؤولين في الجهتين.



استعرض الاجتماع الدور المنوط باللجنة، وآليات العمل بينها وبين المجالس البلدية، وسبل تدعيم العلاقات المشتركة بما يلبي تطلعات الجمهور.