جاسم الحمادي: جائزة الشارقة للعمل التطوعي تخطو بخطى ثابتة نحو التميز

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كرّم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الخامسة عشر للعام 2017 بقصر الثقافة.



وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24 " قال جاسم الحمادي الأمين العام للجائزة "سعدنا اليوم بتكريم نخبة مميزة من نجوم التطوع في النسخة الـ 15، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة.



وأضاف الحمادي قائلاً: إن جائزة الشارقة للعمل التطوعي تخطو بخطى ثابتة ومميزة من خلال تقديم كل ما هو أفضل وخاص بالأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع وافراده بمختلف فئاته.