"موارد الشارقة" تختتم برامجاً تدريبية لموظفي الحكومة

الشارقة 24:



اختتمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، عدداً من البرامج التدريبية الموجهة لموظفي الحكومة بالشارقة والمنطقة الشرقية، حيث اختتم في مدينة الشارقة البرنامج التدريبي "الدليل الإداري لموظفي حكومة الشارقة"، الذي قدم إرشادات للموظف الجديد، ونظم العمل من إجراءات التعيين وفترة الاختبار، ونظام الحضور والانصراف، والإجازات، والانقطاع عن العمل، وتقييم الأداء، وحقوق وواجبات الموظف وغيرها من الشؤون المعنية بالعمل.



كما اختتم في ذات الوقت البرنامج التدريبي "لغة الجسد"، الذي نفذ على مجموعتين، ويهدف إلى معرفة أنماط البشر من خلال لغة الجسد، بغية تحقيق توافق في الانفعالات المتنوعة بما يخدم حوار مؤسسي أو اجتماعي ناجح، ويمكن المشارك من التعرف على أهم السمات والإشارات الخاصة بلغة الجسد، وأهميتها في تحقيق تواصل إيجابي مع الآخرين.



أما في المنطقة الشرقية، فقد اختتم البرنامج التدريبي "التصميم الجرافيكي"، الذي استهدف موظفي أفرع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة في مدينة كلباء، وتناول عدداً من المحاور التطبيقية الهامة في التصميم الجرافيكي وهي برنامج الفوتوشوب، وبرنامج الإلسربيتور، وبرنامج الإندزاين.



كما اختتم في مدينة كلباء البرنامج التدريبي "القوة الذكية للقيادات الإماراتية"، الذي يهدف إلى معرفة قوة القيادة واستثمارها.



وتكمن أهمية حضور هذه الدورات في أهدافها الساعية لتحسين مستوى العمل المؤسسي، حيث تضع الدائرة خططاً متكاملة لتطوير العمل في جميع إدارات ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة في مدينة الشارقة والمناطق التابعة لها لتواكب أحدث التطورات في جميع مجالات العمل.