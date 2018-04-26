"البيئة والمحميات" تكرم الفائزين بجائزة الشارقة للاستدامة البيئية

الشارقة 24:



أقامت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، اليوم الخميس على مسرح الجامعة القاسمية، حفلاً لتكريم الفائزين في النسخة السادسة من جائزة الشارقة للاستدامة البيئية، لفئة المدارس والجامعات، وأعضاء لجان التحكيم، بحضور سعادة مروان أحمد الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسعادة هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة، وسعادة الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وأعضاء لجنة التحكيم والمشاركين في الجائزة، والمختصين والمهتمين في عالم البيئة، والمشتغلين في مختلف مواضيع وقضايا الحفاظ على البيئة وصونها، وطلبة الجامعات والمدارس.



وأعلنت الهيئة أسماء الفائزين عن فئة المدارس، حيث فازت بجائزة المدرسة المتميزة في مجال مشروع ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه، المدرسة الهندية النموذجية الجديدة، وذهبت جائزة الفريق الطلابي المتميز إلى فريق طالبات مدرسة النجاح للتعليم الأساسي من إمارة رأس الخيمة، وفريق طالبات مدرسة أسماء بنت عميس من إمارة عجمان. وفي مجال المشروع التطبيقي المستدام، نالت مدرسة الشعلة الخاصة من إمارة الشارقة، جائزة المنسق المتميز، فيما ذهبت جائزة الفريق الطلابي المتميز إلى مدرسة الخليل بن أحمد للتعليم الثانوي من إمارة الشارقة، حيث قام الفريق الطلابي بابتكار جهاز يعمل على إنتاج وقود من إعادة تدوير البلاستيك ما يسهم في تقديم حل بيئي للمحافظة على مصادر الطاقة.



وفي مجال تصميم مجسمات بيئية توعوية حول موضوع المحافظة على البيئة البرية وتنوعها الحيوي، فازت بجائزة المدرسة المتميزة، مدرسة عبد الله بن ناصر للتعليم الأساسي من إمارة الشارقة، ومدرسة القدوة للتعليم الأساسي من إمارة الشارقة.



ونالت المدرسة الهندية في الشارقة جائزة الفريق الطلابي المتميز.



أما في مجال التصوير الضوئي، فاستحقت جائزة الطالب المتميز، كل من الطالبة روان عبد اللطيف من مدرسة النوف للتعليم الأساسي في إمارة الشارقة، والطالبة شمسة علي عبيد النقبي من مدرسة الهجرة للتعليم الأساسي في إمارة الشارقة.



وفي مجال الفيلم البيئي القصير، فاز بجائزة الفريق الطلابي المتميز فريق طالبات مدرسة الهجرة للتعليم الأساسي، لتميزه في فكرة الفيلم الذي قدمه من حيث حداثة الفكرة وعنصر الجذب والتشويق للمشاهد حول أهمية ودور مراكز منتزه الصحراء التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في نشر ثقافة الوعي بأهمية المحافظة على التنوع الحيوي في البيئات البرية، وذهبت جائزة المدرسة الخضراء إلى مدرسة فلج المعلا للتعليم الأساسي والثانوي في إمارة أم القيوين، التي تميزت بتطبيق مشاريع بيئية مستدامة لتحقيق مظاهر الاستدامة والمحافظة على مواردها الطبيعية.



وأعلنت الهيئة أيضاً عن أسماء الجامعات الفائزة، حيث فاز بجائزة الفريق الطلابي المتميز في مجال البحث العلمي التقييمي فريق طلاب جامعة الشارقة عن بحثهم حول موضوع استخدام الكسر المطاطي المفعل كمادة رصف مستدامة.



وفي مجال البحث العلمي التطبيقي، فاز بجائزة الطالب المتميز الطالب عبد الصبور كرزاد من جامعة الشارقة عن بحثه حول موضوع البوليمر المقوى بالألياف كإصلاح وتقوية مستدامة لتقنية الخرسانة المسلحة.



أما جائزة الفريق الطلابي المتميز فذهبت إلى فريق طلاب الجامعة الأمريكية في الشارقة، عن بحثه حول موضوع مصفاة السوائل الأيونية: تحويل تمر النخيل إلى منتجات قيمة، إضافة إلى فريق طلاب جامعة الشارقة عن بحثه حول موضوع البناء الأخضر البيولوجي.



وفي مجال الفيلم البيئي القصير، ذهبت جائزة الفريق الطلابي المتميز إلى فريق طالبات الجامعة القاسمية عن فيلمه البيئي التوعوي والتثقيفي حول أهمية حماية الطيور البرية من الصيد الجائر، ونالت جامعة الشارقة جائزة الكلية الخضراء لتطبيقها مظاهر الاستدامة في جوانب مختلفة ومتنوعة في الحرم الجامعي.



وشاركت في الجائزة 56 مدرسة، تنافست على 11 جائزة، بالإضافة إلى عدد من الجامعات، هي: الجامعة الأميركية بالشارقة، وجامعة الشارقة، والجامعة القاسمية، وكلية الأفق الجامعية، كما تم العمل على استحداث فئة المدرسة الخضراء لفئة المدارس، وبالنسبة لفئة الجامعات، تم استحداث مجال الكلية الخضراء في النسخة السادسة.



وقالت سعادة هنا سيف السويدي: "إن مبادرة جائزة الشارقة للاستدامة ذات قيمة وطنية وتربوية، وحافزاً لروح التنافس الهادف والمتميز بين القطاعات الطلابية المختلفة في المدارس والجامعات للمساهمة في إجراء الأبحاث العلمية الهادفة في المجال البيئي وابتكار وتقديم مشاريع بيئية مبتكرة وهادفة في مجالات المحافظة على موارد البيئة الطبيعية، من أجل خدمة بيئتنا وتحسينها لتحقيق بيئة خضراء في إطار مستدام".



وقامت لجنة تحكيم الجائزة بتقييم المشاريع المشاركة، حيث تضمنت آلية التقييم مرحلتين، هما المرحلة المبدئية، وتتضمن تقييم الملف الوصفي للمشروع، بناء على شروط وأحكام كل من الملف الوصفي وشروط ومعايير مجال المشاركة، وتم في هذه المرحلة ترشيح المشاريع المؤهلة للتحكيم النهائي، والثانية مرحلة التحكيم النهائي، وتضمنت تحكيم المشاريع التي تم ترشيحها بناء على معايير الجائزة لمجال المشروع المشارك.



وأثنى أعضاء لجنة التحكيم على المشاريع المقدمة سواءً الفائزة أو تلك التي لم يحالفها الحظ، حيث كانت المنافسة قوية، كما أن المشاريع التي تم تقديمها كانت مهمة ومميزة.

وأشادوا بدور ومكانة الجائزة التي تعتبر من المبادرات البيئية المهمة والرائدة الهادفة إلى تنمية الوعي وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، من خلال تكاتف الجهود والعمل المشترك الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية الخضراء وبناء المستقبل المشرق، مشيرين إلى أن الجائزة أسهمت في صقل

مواهب الطلبة والمشاركين، واكتشاف المواهب والابتكارات، وتنمية الوعي، وترسيخ مفاهيم التنمية البيئية.



من جانبهم، عبر عدد من الفائزين عن فرحتهم وسعادتهم بما تحقق من إنجاز، نالوا على إثره الفوز، واعتبروا التكريم حافزاً لهم على المزيد من التقدم والابتكار، وفتح الآفاق لمزيد من التميز والإبداع. وقالوا: نهدي هذا الفوز إلى دولة الإمارات حكاماً وشعباً بشكل عام، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خصوصاً، راعي العلم والابتكار والبيئة، وإلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية التي لا تدخر جهداً في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الجميع.



وكرمت هيئة البيئة المؤسسات المتعاونة، حيث شمل التكريم وزارة التربية والتعليم، وتسلمه سعادة مروان أحمد الصوالح، ومجلس الشارقة للتعليم، وتسلمته عائشة أحمد الجرمن، ومنطقة الشارقة التعليمية، وتسلمته نورة المزروعي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وتسلمته المهندسة غادة جمعة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وتسلمت التكريم خديجة أحمد، وجامعة الشارقة، وتسلمه الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي، والجامعة الأميركية في الشارقة، وتسلمه جون كاتسوس، وكلية الأفق الجامعية، وتسلمه الدكتور محمد نعيرات، والجامعة القاسمية، وتسلمه علي النقبي، وشركة الرؤية للإنتاج السينمائي، وتسلمه عامر سالمين المري، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وتسلمه عارف آل علي، وجمعية الإمارات للتصوير الضوئي، وتسلمه سليمان بن عيد الحمادي.



وكرمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أيضاً أعضاء لجنة التحكيم وهم خلود محمد العويس من مجلس الشارقة للتعليم، ونورة المزروعي من منطقة الشارقة التعليمية، والمهندسة غادة جمعة وراشد المرزوقي من هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وخديجة أحمد بامخرمة من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والدكتور محمد أبو العيش من الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتورة فايزة شدود من جامعة الشارقة، وابتسام الشايب من مؤسسة الشارقة للإعلام، وعامر سالمين المري من شركة الرؤية للإنتاج الفني، وسليمان بن عيد الحمادي من جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، وموسى محمد الرئيسي من جمعية الإمارات للتصوير الضوئي.



وشهدت النسخة السادسة من جائزة الشارقة للاستدامة البيئية، بعض أوجه التطور والميزات الجديدة، سواء بالنسبة للمشاركات، أو مجالات الجائزة المستحدثة، أو أعداد المشاركات، وغيرها، بالإضافة إلى تعميم المشاركة في الجائزة على مستوى دولة الإمارات، ما وفر الفرصة لمشاركات عديدة من الإمارات الأخرى في الدولة، مثل رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.



كما تم استحداث فئة المدرسة الخضراء لفئة المدارس، بهدف تشجيع المدارس على التنافس في تطبيق مظاهر الاستدامة في أكثر من جانب، واستحداث مجال الكلية الخضراء في الجامعات، الذي يركز على تطبيق مظاهر الاستدامة في عدة جوانب مختلفة.