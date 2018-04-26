الشامسي: عملنا ليس مقتصراً على الأمن الاعتيادي وتطوعنا يحفزنا للأفضل

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



بارك اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، لإدارة الحرس الأميري التي حققت المركز الأول عن فئة أفضل مؤسسة حكومية مبادرة بأعمال تطوعية، ضمن جائزة الشارقة للعمل التطوعي.



وأضاف اللواء الشامسي: هذه الجائزة تجعلنا نفكر بجدية خلال الفترة القادمة، بأن نشارك بأكبر قدر من الفئات، مشيراً بأن العمل الشرطي ليس مقتصراً فقط على العمل الأمني الاعتيادي، لكن هناك أعمال تطوعية مهمة تحفزنا بشكل كبير لكي نشارك بحجم أكبر ونحقق ما هو أفضل للقيادة العامة لشرطة الشارقة.