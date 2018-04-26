"الشارقة القابضة" تبحث "تقرير الأداء ربع السنوي"

الشارقة 24:

ناقش اجتماع مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، الخميس، حزمة من الخطط والأفكار والمقترحات والمبادرات، والمشروعات الخاصة بالشركة وشراكاتها، بحضور سعادة وليد الصايغ، وأعضاء مجلس الإدارة، بهدف الاستمرار في تعزيز الارتقاء بأداء ونهج الشركة.

وبحث الاجتماع مناقشة تقرير أداء الشركة ربع السنوي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أسواق متاجر، ومستجدات مجمع الزاهية الرئيسي، والبيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات لعام 2017، ومناقشة الموازنة العامة للشركة لعام 2018، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة الكثير من المقترحات والأفكار والمشاريع الخاصة بالشركة ودورها في العملية التنموية، والاطلاع على مشاريع الشركة، وغيرها من المقترحات والخطط التي تسهم في استمرار مسيرة التنمية والتقدم للشركة ومشاريعها.

وقال سعادة وليد الصايغ، رئيس مجلس الإدارة، كان اجتماع اليوم مهماً وحيوياً، حيث تضمن الكثير من البنود والنقاط الرئيسية، خصوصاً تلك المتعلقة بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العامة، ومناقشة الموازنة العامة للشركة لعام 2018، وما يستجد من أعمال، وتفاعل جميع أعضاء المجلس مع تلك الأفكار والمقترحات التي عكست مدى جدية وحرص كل الأعضاء على الاستمرار في مسيرة الارتقاء بأعمال وأداء الشركة، وتحقيق أعلى مستويات التميز والنجاح في مختلف مشاريعها التي تشكل قيمة مضافة لإمارة الشارقة، خصوصاً أن من أهم ركائزها الجودة، والالتزام بالمعايير العالمية والعالية المستوى.

وتابع: لقد كانت النقاشات والموضوعات والأفكار التي طرحها أعضاء المجلس، تصب في عملية الاستمرار في نهج الشركة الهادف إلى تحقيق أعلى مستويات النجاح والتميز والابتكار، بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة في التنمية والتطوير، وبما يسهم في الاستمرار في الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاستثماري في الشارقة، وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والترفيه للسكان، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.