"فريق الرحمة" بكهرباء الشارقة يحصد "جائزة العمل التطوعي" عن فئة "المبادر"

الشارقة 24:

فاز فريق الرحمة بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، بجائزة أفضل فريق في العمل التطوعي لعام 2018 على مستوى الدولة، فئة "الفريق المبادر" من جائزة الشارقة للعمل التطوعي، وذلك لتنظيم وإطلاق أكثر من 16 مبادرة شاركت فيها جميع الفئات العمرية، وحققت نتائج إيجابية كبيرة في غرس وترسيخ مفاهيم العمل الإنساني والتطوعي.

وسلم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، درع الجائزة، لسعادة الدكتور المهندس راشد الليم، خلال الحفل الذي نظمه مجلس إدارة الجائزة في قصر الثقافة بالشارقة.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن فوز فريق الرحمة بجائزة الشارقة للعمل التطوعي، يؤكد التزام الهيئة بمسئوليتها المجتمعية واهتمامها بالقضايا الاجتماعية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، ونشر روح التعاون التآزر المجتمعي بين فئات المجتمع المختلفة وتعزيز القيم الإنسانية والترابط والتراحم وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التزام الجهات الحكومية بالمسئولية المجتمعية وتوفير كافة المقومات لنجاح العمال التطوعية وتحقيق أهدافها.