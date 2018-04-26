"رواد" تدعم "المشاريع الوطنية" بالاتفاق مع "الشارقة التعاونية"

الشارقة 24:

ثمن سعادة حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، دور جمعية الشارقة التعاونية في دعم وتنمية المشاريع الريادية لأعضاء المؤسسة، وتوفير مساحات إيجارية بأسعار تفضيلية في فروع الجمعية، والمراكز التجارية التابعة، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم ومساندة أعضاء المؤسسة من أصحاب المشاريع الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال مؤسسة "رواد" برئاسة حمد المحمود مدير المؤسسة، لعبد الله عيسى الحريمل، مدير المراكز التجارية بجمعية الشارقة التعاونية، بحضور فاطمة آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع.

وعلق حمد المحمود مدير مؤسسة رواد على المبادرة: "يأتي هذا الاتفاق بين المؤسسة وتعاونية الشارقة، في إطار التنسيق والتواصل الذي تم بين الطرفين خلال الأشهر الماضية بهدف العمل المشترك لتوفير الدعم لأعضاء المؤسسة من أصحاب المشاريع الريادية الوطنية، حيث أبدت إدارة الجمعية الاستعداد التام، وتوصلنا معهم إلى صيغة تؤمن حصول أصحاب المشاريع والأفكار الريادية من أعضاء المؤسسة على مساحات إيجارية، ومواقع مناسبة لعرض منتجاتهم بأسعار تفضيلية، في فروع والمراكز التجارية للجمعية".