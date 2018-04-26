"استشاري الشارقة" يشيد بتجاوب الجهات الحكومية مع شكاوى المواطنين

الشارقة 24:





بحثت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 18 شكوى واردة للمجلس من قبل مواطني إمارة الشارقة، واطلعت على 9 ردود واردة من جهات حكومية بشأن توصيات سابقة رفعت إليها، مشيدة بتجاوب الجهات الحكومية في الإمارة بالرد على الشكاوى المرفوعة إليها وسرعة العمل على حلها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الخميس، بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، برئاسة عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة، وحضور أيمن عثمان باروت مقرر اللجنة ومن الأعضاء خليفه شامس الكعبي، وعبد الله صالح النقبي، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات، وسمية أحمد من إدارة الشؤون القانونية.

وبحثت اللجنة 18 شكوى 8 ضمن قائمة الشكوى الواردة للمجلس الاستشاري ووجهت باتخاذ اللازم، واطلعت خلال الاجتماع على 9 ردود واردة من جهات حكومية بشأن شكوى تقدم بها المواطنين واتخذت اللازم بشأنها.