ولي عهد الشارقة يكرم الفائزين بجائزة العمل التطوعي

الشارقة 24– الشفيع عمر:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كرّم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح الخميس، الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ 15 لعام 2018.

بدأ الحفل الذي أقيم بمسرح قصر الثقافة بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً تناول أهمية التطوع وآثاره الإيجابية في المجتمع في مختلف المجالات، ثم ألقت سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية ورئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة التطوعية كلمة وجهت فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة راعي الجائزة، مشيرةً إلى أنه ومنذ إطلاق الجائزة قبل عقد ونصف من الزمن، وهي تخط لنفسها طريقاً تستلهم مسيرتها فيه من فكر وتوجيهات سموه مؤسسها، والرامية إلى بناء الإنسان وفق منظومةٍ إنسانية فريدة من نوعها، تجعل من العمل التطوعي رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض به من أجل تعزيز التنمية المستدامة.

وقدمت رئيس مجلس أمناء الجائزة شكرها إلى سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة على تفضل سموه بحضور حفل تكريم الفائزين بالجائزة، التي يشارك فيها الكثير من الأفراد والمؤسسات وتكرم العديد من الشخصيات المخضرمة في العمل التطوعي والطلبة.

وقالت: "عملت الجائزة على تعزيز ودعم وتشجيع الجهود التطوعية في مختلف المجالات عبر مساهمتها في البحث عن المتطوعين ممن استجابوا لنداء الواجب والوطن والدين والإنسانية والمواطنة الحقة، وأصبحوا يستثمرون أوقات فراغهم فيما يخدم المصلحة العامة، والمجتمع في مختلف المجالات، وها هي الجائزة في دورتها الـ 15 لم يخفت وهجها، ومازالت تشرق بنورها لتعزز القيم الإنسانية والمبادئ النبيلة التي حث عليها ديننا الحنيف وأملتها علينا فطرتنا الإنسانية ورسختها فينا قيادتنا الحكيمة حتى غدت أسلوب حياة وثقافة شعب يتناقلها أبناؤه جيلاً بعد جيل، ليصبح شعارنا "نتطوع لنصنع الفرق".

وأضافت: "إننا اليوم نجدد العهد في المضي قدماً لترسيخ قواعد العمل التطوعي وتقدير الجهود المبذولة فيه من خلال الوصول إلى المتطوعين وإبراز كل جهد تطوعي في خدمة المجتمع، إيماناً بأهمية ونبل الأعمال التطوعية، لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة واحة للعمل الإنساني في شتى مجالات البذل والعطاء، الأمر الذي له عميق الأثر في تعميق روح المواطنة الصالحة وتعزيز الانتماء لتراب هذا الوطن الغالي، حتى تظل راية "إمارات الخير" و"شارقة العطاء" خفاقة عالية ترسم سعادة الإنسانية وتمد يد العون لكل محتاج".

واختتمت سعادة عفاف المري كلمتها بتهنئة الفائزين في كل فئات الجائزة، داعيةً جميع المنظمات والمؤسسات والمجموعات التطوعية الى المبادرة بالتسجيل في المنصة الاتحادية للتطوع، حتى تتكامل الجهود الإنسانية والتطوعية في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه ألقى مايد محمد المر كلمة نيابة عن الفائزين في دورة هذا العام، قدم فيها الشكر لإدارة الجائزة على رعايتها للمتطوعين، وإشاعة روح التطوع والتشجيع عبر تكريم العديد من الفئات في هذا المجال.

وقال: "قطعت جائزة الشارقة للعمل التطوعي مسيرة ناجحة، بفضل الدعم اللامحدود من إمارة الشارقة، والتي تعرف بالعطاء وتعد منارة للعمل الخيري والتطوعي، وتجمع الناس على قيم البذل والعطاء والإيثار التي تحمل فوائد معنوية كبيرة لكل أفراد المجتمع".

بعد ذلك تفضل سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بتكريم الفائزين في فئة وسام الشخصيات المخضرمة في العمل التطوعي، وهما: الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان وذلك عن دعمها للعمل التطوعي الثقافي، واللواء متقاعد راشد عبد الله مبارك بن علي الكتبي عن دعمه للعمل الاجتماعي.

وفاز بجائزة مجال صناعة الفرص التطوعية "المتطوع الصانع": بلدية دبي عن مشروعها نظفوا العالم، في المركز الأول عن أفضل مؤسسة حكومية صانعة للفرص التطوعية، وجاءت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في المركز الأول عن مشروعها مخيم الأمل بالشارقة كأفضل مؤسسة أهلية صانعة للفرص التطوعية.

وفي فئة مجال المبادرة بأعمال تطوعية "المتطوع المبادر"، فاز: إدارة الحرس الأميري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية مبادرة بأعمال تطوعية، وفاز المجلس الإمارات لكتب اليافعين بالمركز الأول كأفضل مؤسسة أهلية مبادرة بأعمال تطوعية.

كما فاز فريق الرحمة من هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالمركز الأول عن أفضل فريق تطوعي مبادر بأعمال تطوعية، وجاء فريق نادي مليحة التطوعي في المركز الثاني في نفس الفئة.

وفاز في مجال دعم العمل التطوعي "المتطوع الدائم" بالمركز الأول قطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن أفضل مؤسس حكومية داعمة للعمل التطوعي، وفي فئة أفضل مؤسسة قطاع خاص داعم للعمل التطوعي جاء مصرف الشارقة الإسلامي في المركز الأول، وشركة تاجر للعقارات في المركز الثاني.

وفي فئة مجال المشاركات التطوعية "المتطوع المشارك" فازت أسرة محمد شريف الجسمي بالمركز الأول كأفضل أسرة مشاركة بأعمال تطوعية، وجاءت أسرة إياد علي حسن الغانم في المركز الثالث، بينما نالت أسرة ثريا بنت أحمد بن حسن المعمري المركز الثالث.

وفي فئة أفضل مشارك بأعمال تطوعية، نالت المركز الأول نهى حسين عبده، وجاءت شيخة جمعة ربيع في المركز الثاني، وعمر سليمان سالم الحمودي في المركز الثالث.

وفي فئة أفضل طالب جامعي مشارك بأعمال تطوعية، نالت أميرة عبد الله سرور بن عفي المركز الأول، ونال سعيد علي عبيد السويدي المركز الثاني، بينما نالت المركز الثالث أمل محمود أحمد الحمادي.

وفي فئة نجوم التطوع للطلبة، فاز في فئة الحلقة الثانية من مختلف مدارس الإمارة: جميلة حسن علي حسن، وحليمة عبد الرحمن سالم الشاعر، وخليفة سعيد خليفة الزعابي، وعائشة سعيد خليفة الزعابي، وعائشة سلطان علي الزعابي، ومارية إبراهيم البلوشي، ومايد محمد المر، ومؤمن عمار علي الغانم، ومجاهد إياد علي الغانم، وناصر جمعة مراد المازمي، ونيتيارشي سانكاران.

وفي فئة نجوم التطوع للمرحلة الثانوية فاز: عبد الرحمن علي درويش الزعابي، وعلياء راشد عبيد المهيري، وصقر علي يوسف الحمادي.

كما كرم سموه الفائزين من الفئات الخاصة، وهم: في فئة المتبرعين بالدم: محمد عبد الفتاح صبري، وحسن سيف حمد، وأحمد يمان طويل، وفي فئة المساهمين في العمل التطوعي من ذوي الإعاقة: أحمد بطي سيف بن عاشور، ومحمد حسين أبو زهرة، وفلاح صلاح آل علي، وعبد السلام محمد زعرب، ومحمد عبد الرحمن العيدروس. وفي فئة سفراء التطوع: نورة ناصر سالم الكربي، وإبراهيم يحيي سليمان الذهلي.

كما كرم سموه الجهات الراعية للجائزة، وهم: دائرة الحكومية الإلكترونية، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وبيت الشارقة الخيري، وشركة تلال العقارية، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وتميزت هذه الدورة باستحداث بوابة إلكترونية خلال فترة المشاركة وتقديم الطلبات، أتاحت التسجيل وقبول الطلبات إلكترونياً، الأمر الذي سهل الإجراءات للجنة التحكيم والمشاركين، بالإضافة إلى استحداث فئة جديدة وهي "فئة الطالب الجامعي"، ضمن إطار حرص الجائزة على تقدير الجهود التطوعية التي يقدمها الطالب الجامعي وتسليط الضوء عليها، وكذلك استحدثت الجائزة مجالاً جديداً، وهو "المبادرة بأعمال تطوعية".

حضر حفل التكريم إلى جانب سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة: الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وسعادة عبد الله سلطان محمد العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واللواء سيف محمد الزري قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة الدكتور راشد الليم رئيس دائرة كهرباء ومياه الشارقة وسعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة، والمسؤولين والمدراء في دوائر حكومة الشارقة وممثلي الجهات المختلفة.