"عمومية صيادي الأسماك بكلباء" تقر توزيع 70 % "أرباح دلالة"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

انتخب صيادو الأسماك بمدينة كلباء، أعضاء مجلس إدارة جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، لولاية جديدة، والمكون من 11 عضواً، وفاز بمنصب رئيس مجلس الإدارة، إبراهيم بن يوسف الزعابي، فيما فاز محمد إبراهيم بن شمل بمنصب نائب الرئيس.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للصيادين، باكتمال النصاب القانوني، والذي عقد بمسرح المركز الثقافي بمدينة كلباء، حيث تمت الانتخابات بنظام الاقتراع السري المباشر، وسط تفاعل من أرباب المهنة من أعضاء الجمعية.

وناقش الاجتماع ميزانية العام الماضي، والمشاريع التي تم إنجازها، فضلاً عن المشاريع المستقبلية الداعمة للقطاع، والعاملين به، كما بحث عدداً من المقترحات التطويرية.

وأقرت الجمعية توزيع 70 % أرباح دلالة، عن عام 2017، و10 % أرباح الأسهم، و10 % أرباح أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأشادت "عمومية الصيادين" في كلباء بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع، مثمنة ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، حيث شهدت مشاريع الصيد في المدينة قفزة نوعية.

وسلط الاجتماع الضوء على نماذج من الإنجازات التي تحققت مؤخراً، ومنها مصنع الثلج، ومحطة التزود بالوقود في ميناء خور كلباء، فضلاً عن المضي قدماً في مشروع إنشاء عدد من المحال التجارية والمخازن في المنطقة الصناعية، وبلغت نسبة الإنجاز بها نحو 75 %.