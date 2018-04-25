"الشارقة للتعليم" ينظم محاضرة حول دور أولياء الأمور

الشارقة 24:



دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، أولياء الأمور للاهتمام بالأبناء وإعطائهم الوقت الكافي من المتابعة والتوجيه، والتواصل معهم بغية الوصول إلى أفكارهم وتجسير الفجوة بينهم، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، وبالتعاون مع مجلس أولياء الأمور بالمنطقة الوسطى، الأربعاء، بمسرح صالة الأفراح بالذيد.



حضر الندوة الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وراشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، وأعضاء مجلس الشارقة للتعليم، وأعضاء مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى ورؤساء، وأعضاء مجالس الأولياء ومدراء فروع الدوائر والجهات الحكومية بالمنطقة الوسطى، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورؤساء، وأعضاء المجالس البلدية ومدراءها ومدراء المدارس والطلبة ولفيف كبير من المدعوين وأعيان المنطقة الوسطى .

وفي نهاية المحاضرة قدم مجلس الشارقة للتعليم درعاً لمعالي الفريق ضاحي خلفان، كما وقدم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى والقيادة العامة لشرطة الشارقة الشرطة المجتمعية درعاً لمعاليه.



وأعرب راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى عن شكره وشكر أهالي المنطقة الوسطى لمعالي الفريق ضاحي خلفان على حضوره، وما قدمه من معلومات وتوجيهات للحفاظ على الأجيال.