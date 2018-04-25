حاكم الشارقة يخصص 2.5 مليون درهم لاقتناء كتب من "المهرجان القرائي"

الشارقة 24:

في مكرمة سنوية متجددة، وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باقتناء كتب بقيمة 2.5 مليون درهم من دور النشر المشاركة في الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، مساهمة من سموه في رفد مكتبات إمارة الشارقة بأحدث كتب الأطفال وأكثرها فائدة ومتعة لهم في مختلف المجالات المعرفية.

وأكد سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن هذه المكرمة الجديدة تشكل استمراراً لمكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة، في الارتقاء بقدرات الأطفال، وتنمية معارفهم، وتتيح لهم مواكبة أحدث العلوم والمعارف والآداب، التي تشكل الكتب مصدراً لها.

وصرح العامري: "عودنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعاية أبنائه منذ نشأتهم، مع حرص سموه على أن تكون الشارقة المدينة الصديقة لهم، بفضل ما توفره من بيئة تغرس في نفوسهم القيم الإيجابية، وتسهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق الإنجازات، وتعتبر الكتب من الوسائل الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذا الهدف".

وسيتم اختيار الاصدارات الحديثة من كافة دور النشر المشاركة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والبالغ عددها 134 دار نشر من 18 دولة عربية وأجنبية، حيث ستقوم لجنة خاصة باختيار الكتب بناءً على مجموعة من المعايير، وحسب الاحتياجات الفعلية للمكتبات العامة والمدرسية في الإمارة، مع التركيز على عوامل سلامة اللغة، وجودة الطباعة، وحداثة تاريخ نشر الكتاب، وتماشي المضمون مع القيم والعادات العربية والإسلامية.

وأسهمت مكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة، المتمثلة باقتناء الكتب من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، في زيادة محتويات مكتبات الإمارة، التي باتت وجهة للطلاب والباحثين والمهتمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، بفضل ما تحتويه من كتب ومراجع متميزة، تلبي احتياجاتهم في مختلف المجالات العلمية والأدبية والمعرفية.