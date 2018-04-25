شرطة الشارقة تطلق حملة " التزم بمسارك"

الشارقة 24:



أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات حملتها المرورية التوعوية "التزم بمسارك"، والتي تعنى بالانحراف المفاجئ لقائدي المركبات بهدف تعزيز الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق على مستوى إمارة الشارقة، وتجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.



وتشمل الحملة كافة الجوانب منها توزيع مطويات بعدة لغات "العربية والإنجليزية والأوردو"، بالتعاون مع الدوائر الحكومية الخدمية، والجمعيات الهندية والباكستانية بالشارقة على مستخدمي الطريق من قائدي المركبات، والمشاة، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية التي تعنى بنشر الثقافة المرورية وتوجيه النصائح والإرشادات عن كيفية استخدام الإشارات الضوئية عند التجاوز من مسار إلى آخر، والتوعية بأهمية استخدام المرايا الجانبية لمراقبة حركة الطريق في حالة التجاوز، إلى جانب التوعية عبر الحسابات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.



وأوضح الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية لدى مستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية رغم تحسن مؤشراتها، إلا أنها من أولوياتنا، بسبب ما تخلفه تلك الحوادث من خسائر في الأرواح والممتلكات.



ودعا الرائد خاطر جميع قائدي المركبات ومستخدمي الطريق من المشاة إلى التقيد بقوانين السير والمرور والعبور من الأماكن المخصصة للمشاة، والتقيد بالأنظمة التي تضمن السلامة للجميع.