اللواء الشامسي يترأس جلسة عصف ذهني بـ "الأمن الوقائي"

الشارقة 24:



ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، جلسة عصف ذهني بإدارة الأمن الوقائي، بحضور مدير الإدارة والضباط وصف الضباط، حيث تم تبادل الآراء ومناقشتها وتقديم الأفكار والمقترحات البناءة حول أفضل السبل التي من الممكن أن تساهم بشكل إيجابي وفعال في تطوير آلية العمل.



وخلال جلسة العصف الذهني، كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، العقيد سعيد الجروان تقديراً لجهوده المتميزة وأدائه المخلص طوال فتره عمله بشرطة الشارقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة.



كما أعرب العقيد سعيد الجروان عن مدى سعادته بهذا التكريم، الدال على التقدير من قِبل القيادة العامة لشرطة الشارقة.