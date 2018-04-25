سيف بن محمد القاسمي يستقبل الفنانة صابرين

الشارقة 24:



استقبل الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير المدينة الجامعية بالشارقة، الفنانة المصرية صابرين، والتي تحل ضيفة شرف على مهرجان الشارقة القرائي للطفل .



وقام الشيخ سيف بن محمد القاسمي، برفقة الفنانة صابرين، بجولة ضمن المدينة الجامعية، للتعرف على الجامعات والمؤسسات التعليمية، وعلى النصب التذكاري للشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية 2014، والنصب التذكاري للشارقة عاصمة العرب الثقافية 1998، ونصب وساحة الشهداء.



وتضمنت الجولة زيارة مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، للتعرف على أهم الأقسام، ومنها القبة الفلكية، ومعرض الفلك ومعرض الفضاء، ومعرض الكون في القرآن الكريم، والمرصد الفلكي والحديقة الكونية، واطلعت الفنانة صابرين على فلم "دين القيمة"، وهو من فكرة وإعداد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



وأعربت الفنانة صابرين عن إعجابها بهذا الإنجاز الضخم من المباني والمؤسسات التعليمية والمعالم الرائعة، مؤكدة أن زيارة واحدة للشارقة، تكفي لفهم رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، واهتمامه الشديد بالتعليم والثقافة.