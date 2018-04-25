حاكم الشارقة يستقبل قنصل عام ألمانيا الاتحادية

الشارقة24 – أحمد البيرق:



استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأربعاء، جونتر راوور قنصل عام جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، في دبي والإمارات الشمالية، وذلك في مكتب سمو الحاكم.



ورحب سموه بالقنصل الألماني، مؤكداً عمق العلاقات الطيبة والتاريخية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.



وأشار سموه إلى أهمية توطيد وتعزيز الروابط ومد جسور التواصل الثقافية والتعليمية بين البلدين، وفي المجالات المشتركة العلمية والأكاديمية الأخرى، والتنسيق حولها بما يسهم في تطوير المنظومة الثقافية والتعليمية، والتي توليها إمارة الشارقة اهتماماً كبيراً على كافة المستويات.



من جانبه قدم القنصل العام الألماني الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على حسن الاستقبال والضيافة، مثمناً التجربة الكبيرة والرائدة لإمارة الشارقة في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والمعرفة على مستوى المنطقة، مما جعلها أحد المراكز الإقليمية والعالمية المعروفة في هذ المجالات.