الطريفي: بتوجيهات حاكم الشارقة طفرة بالتقدم والبناء بالإمارة

الشارقة 24 - محمود سليم:



صرح سعادة ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية أطلقت الأربعاء، ملتقى الشارقة الأول للهندسة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، تحت شعار "الرؤية العالمية للاستدامة".



وأوضح الطريفي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الملتقى يسلط الضوء على أبرز المواضيع ذات العلاقة بالقطاع الهندسي، وأفضل الممارسات في هذا القطاع، مع الاطلاع على أهم الطرق المستحدثة دولياً.



وأشار إلى أن الملتقى في دورته الأولى، يترجم رؤية وفكر البلدية واستراتيجيتها في تنمية مهارات المهندسين ورفع كفاءتهم.