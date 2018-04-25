8 ورش علمية ضمن فعاليات "المؤتمر التاسع للخدمة الاجتماعية"

الشارقة 24:



شهد اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الخدمة الاجتماعية، الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، انطلاق 8 ورش عملية مصاحبة للمؤتمر في دورته التاسعة، والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بعنوان "الخدمة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة"، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وكذلك المؤسسات الرائدة في المجال المجتمعي محلياً وخليجياً.



وقال جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، إن فعاليات الورش العلمية المصاحبة للمؤتمر والتي انطلقت في اليوم الثاني للمؤتمر، تعد إحدى أهم فعاليات الحدث، حيث أنها تهدف إلى تمكين وتطوير مهارات المختصين في مجال الخدمة الاجتماعية وربطها بجوانب التنمية المستدامة، حيث حظيت هذه الورش باهتمام وإقبال كبيرَيْن من المشاركين الذين يبلغ عددهم أكثر من 148مشاركاً.



وكشف رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، أن الورش التي عقدت بقاعات التدريب التابعة للجامعة القاسمية، تضمنت 8 ورش عملية بمعدل 6 ساعات لكل ورشة، وذلك انطلاقاً من حرص دائرة الخدمات الاجتماعية في إفادة وتحقيق آمال وتطلعات المشاركين والارتقاء بمهنة الخدمة الاجتماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.



وتضمنت الورش الثمانية أهم المواضيع التي ترتبط بأحدث جوانب علم الاجتماع، والتي تأتي انسجاماً مع مبادئ التنمية المستدامة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة تتضمن: "فنيات الأخصائي في المشاركات المجتمعية لبناء خطط التنمية"، و"مدخلات حول كيفية تحفيز المجتمع نحو المشاركة التطوعية في نشر ثقافة التطوع"، و"مهارات التسويق الاجتماعي لأخصائي المسؤولية الاجتماعية"، علاوةً على ورشة "تطوير برامج المساعدات لتقوية وتمكين الأسر ذات الدخل المحدود"، إلى جانب ورشة "بناء قدرات الاختصاصي الاجتماعي في بناء الشبكات الاجتماعية"، ومهارات "توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في إحداث التنمية"، وكذلك تطوير "أدوات البحث الاجتماعي للعاملين في العمل الاجتماعي"، و"توحيد المؤشرات الاجتماعية لإبراز نتائج التنمية".