ندى السويدي: "الوقاية" تسعى لرفع مستوى "السلامة"

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قالت ندى السويدي مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة إن "الهيئة نظمت برنامجاً تدريبياً توعوياً لطلاب الجامعة الأميركية بالشارقة، بعنوان (الأمن والسلامة في الحرم الجامعي)، وذلك بهدف تطوير المعارف والعلوم لدى الطلاب فيما يخص مجال الأمن والسلامة، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب في الجامعة.

وأضافت "تضمن البرنامج الاستخدام الأمثل للمرافق العامة في الجامعة، والتدابير الوقائية في الحرم الجامعي، بما يضمن أمن وسلامة الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية، وذلك تعزيزاً لوعي الطلاب بإجراءات السلامة"، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى لرفع مستوى السلامة والتأهب للحالات الطارئة.