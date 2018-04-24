مجلس قيادات وزارة الداخلية يناقش نتائج المبادرات المستقبلية

الشارقة 24:



ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الاجتماع الرابع للعام الجاري، لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة.



حضر الاجتماع اللواء محمد العوضي المنهالي، مستشار سمو وزير الداخلية، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، والعميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد عبد العزيز الأحمد، مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية، ورئيس أمانة المجلس، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، مدير عام التنسيق المروري، والعميد سعيد عبد الله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد ركن عبد الوهاب الهاجري مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والعقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، وباقي أعضاء المجلس، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.



وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض نتائج مؤتمرات استشراف المستقبل، التي تم عقدها مؤخراً على مستوى وزارة الداخلية، والمتضمنة أهم المبادرات المستقبلية الداعمة لاستشراف المستقبل، وخاصة فيما يتعلق بالأجندة الوطنية، بالإضافة إلى أهم وظائف المستقبل الموضوعة ضمن الخطة الاستشرافية المعتمدة على مستوى وزارة الداخلية.



وعلى هامش الاجتماع، اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، يرافقه اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وأعضاء مجلس قيادات الشرطة بالدولة، على غرفة العمليات المركزية الجديدة لشرطة الشارقة، واستمعوا لشرح مفصل حول التجهيزات التقنية التي تتمتع بها غرفة العمليات المركزية، وأنظمة المراقبة التي ترتبط بالكاميرات الذكية، والتي تدار من قبل منظومة حديثة، ومتطورة تعمل على مدار الساعة، ومزودة بالبرمجيات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشرطة لتعزيز الأمن، والأمان بالإمارة.