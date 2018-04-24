جواهر القاسمي: "المهرجان القرائي" يجسد الرؤية الحضارية لحاكم الشارقة

الشارقة 24:



أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن بناء أجيال مؤمنة بقيمة المعرفة، ومتمسكة بالكتاب كسبيل للارتقاء والنهوض، هو بناءٌ للمستقبل، وهو وضع أساسات متينة لبناء حضارة المئة عام المقبلة، فما يرسخ في أطفال اليوم، يظهر قيماً، ورؤى، ومشاريع، وأفكار في العصر المقبل.



جاء ذلك خلال جولة لسمو الشيخة جواهر القاسمي، على فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تقام حالياً في مركز اكسبو الشارقة، تحت شعار "مستقبلك على بُعد كتاب".



واطلعت سموها على أبرز الفعاليات والندوات التي ينظمها المهرجان، وشاركت الأطفال مجموعة من الورش التفاعلية، والأنشطة الترفيهية، حيث حضرت جلسة قرائية للكاتبة سحر نجا محفوظ، استمعت خلالها لردود وتفاعل الأطفال مع الحكايات، كما تعرفت على دور النشر المشاركة، وأهم ما تقدمه من عناوين.



وقالت سمو الشيخة جواهر القاسمي: "تنبع أهمية مهرجان الشارقة القرائي للطفل من استهدافه للأجيال الجديدة، وتقديمه كل ما يخدم معارفهم، وما يسهم في تعزيز ذهنية الابتكار لديهم"، مشيرة إلى أن المهرجان يجسد رؤية الشارقة الحضارية التي أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتمثلة في بناء أجيال محصنة بالعلم، ومدركة لقيمة الثقافة وتأثيرها، إضافة إلى التأكيد على أن المعرفة والكتاب مساحتان رحبتان لحوار الثقافات والحضارات.



وأوضحت سمو الشيخة جواهر، أن رؤية أطفال من مختلف الجنسيات والثقافات يحتشدون في مكان واحد، ويتعرفون على جديد العلم، وتاريخ المعارف، ويواكبون بروح شغوفة كل ما يقدم لهم من عروض، يؤكد أن الكتاب يمكنه أن يبدد كل أشكال الاختلاف، ويعيد الإنسانية إلى جذورها الحقيقية؛ عائلة كبيرة متماسكة، تربطها أخوة المحبة، والخير، والسلام.



واعتبرت سمو الشيخة جواهر أن توافد المثقفين، والكتاب، والفنانين، والموهوبين من مختلف بلدان العالم، للمشاركة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، يؤكد أن الإمارة لا تجسد منصة للأحداث الثقافية الدولية وحسب، وإنما تشكل نافذة واسعة على مجمل حراك المعرفة والأدب والفن في العالم العربي والإسلامي.



وأثنت سموها على الجهد الذي تبذله هيئة الشارقة للكتاب في تنظيمها لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، لافتة إلى أن المهرجان يشكل منصة كبيرة، لتلاقي ثقافات العالم، وفتح أذهان الأطفال على مختلف أشكال المعارف، ونجح في الجمع بين المتعة والترفيه والمعرفة، للحد الذي بات مساحة يتوافد إليها الصغار من مختلف إمارات الدولة، لاكتشاف مهاراتهم، والتعبير عن طاقاتهم واكتساب معارف جديدة وغنية ومتنوعة.



ووجهت سمو الشيخة جواهر القاسمي في ختام الجولة، دعوة إلى الأهالي والأسر لاصطحاب أبنائهم إلى مهرجان الشارقة القرائي للطفل، كما دعت المؤسسات التربوية، والهيئات الثقافية، لزيارة فعاليات المهرجان، وفتح الأفق أمام الأجيال الجديدة، من الأطفال واليافعين، ليكونوا جزءاً من مشروع المهرجان ورؤيته الرامية إلى تأسيس جيل مدرك لقيمة الكتاب، ومنفتح على مختلف أشكال الإبداع والفن في بلدان العالم جميعها.