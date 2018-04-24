"الموارد البشرية" تشارك بفعاليات اليوم المفتوح بجامعة الشارقة

الشارقة 24:



تشارك دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بفعاليات اليوم المفتوح الذي تنظمه إدارة التوجيه الأكاديمي، لاستقطاب الطلبة بجامعة الشارقة، والذي بدأ الاثنين 23 أبريل الجاري ويستمر لمدة 4 أيام .



وتتواجد الدائرة في اليوم المفتوح بهدف توجيه طلبة المدارس الحكومية والخاصة للتخصصات الدارسية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل .



وأشاد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، بجهود جامعة الشارقة في تنظيم هذا المعرض، وسعيها لتوسيع آفاق ومدارك الطلبة لاختيار التخصص المناسب، وتمكينهم من رسم مسارهم المهني بطريقة سليمة، لتخريج أجيال قادرة على دخول سوق العمل بتميز وريادة .



وأكد على أهمية إرشاد وتوجيه الطلبة لاتخاذ القرارات الصحيحة عند اختيار التخصصات الأنسب التي تتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، ومساعدتهم على تحديد أهدافهم وقدراتهم وتطلعاتهم الوظيفية، وإكسابهم القابلية للتكيف مع التغيرات المهنية التي قد تواجههم خلال مسيرتهم العملية.