"مالية الشارقة" تكرم موظفيها المبدعين ضمن مبادرة "فكرة"

الشارقة 24:



كرمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، الخميس، فرق العمل الفائزة في مبادرة "فكرة" والتي تهدف إلى تحفيز الموظفين، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية الدائرة وأهدافها، وتعزيز بيئة العمل الإبداعية والابتكارية فيها، بما ينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الحيوية في الدائرة بشكل خاص وإمارة الشارقة بشكل عام.



وحضر حفل التكريم سعادة وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، وعائشة عبد الله، مدير إدارة الخدمات المساندة، والمستشار أحمد المحمود والمقيم رامي الجاغوب وجميع مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام، وجميع موظفي وموظفات الدائرة من مختلف الوحدات الإدارية.



وقد صرح الأمين العام للجائزة، السيدة عائشة الحوسني: "تسعى دائرة المالية المركزية بالشارقة إلى بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين مستوى الأداء المالي، مستندة في ذلك على استخدام أفضل أنظمة الحسابات والموازنات الحكومية، لتعزيز كفاءة العمل الحكومي والأداء المالي في الإمارة، وتبني تجربة مميزة في مجال المالية العامة".



وأضافت الحوسني: "تعد "جائزة فرق العمل والأفكار الإبداعية"، من المبادرات المتميزة التي تبنتها الدائرة للارتقاء بأدائها من خلال تهيئة موظفيها لتقديم أفكار مبتكرة عبر تزويدهم بالمعرفة والمعلومات اللازمة، إضافة إلى تشجيعهم على تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية والابتكارية والمشاركة بها بين بعضهم البعض، من ثم يتم تكريم فرق العمل المتميزة تقديراً لإسهامهم في تطوير الأداء المؤسسي".



وأكدت على أن توفير بيئة تنافسية بين الموظفين والوحدات التنظيمية من أجل تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الدائرة، طالما كان هدفاً تعمل دائرة المالية المركزية دائماً على تحقيقه، مشيراً إلى أن زيادة مستوى الرضى لدى الموظفين وتعزيز شعور الولاء والانتماء لديهم، يحقق أعلى معدلات الاستقرار في الدائرة، حيث جاءت هذه المبادرة منسجمة مع هذا التوجه بعد أن تفاعل معها العديد من الموظفين والموظفات.



وتم تكريم الفرق المتأهلة للمرحلة الثانية بعد قيام اللجنة المختصة بالتقييم والمكونة من 4 أعضاء وهم سعادة المدير العام ومدير إدارة الخدمات المساندة والمستشار والمقيم الخارجي، ومن ثم قيام الموظفون والموظفات الحاضرون في الحفل بالتصويت للفريق الأفضل من وجهة نظرهم، وذلك تعزيزاً لروح المشاركة بين أسرة الدائرة.



وقد كرم سعادة وليد الصايغ، فرق العمل المتأهلة للمرحلة الثانية من هذه المبادرة والتي تمت بناءً على قوة الفكرة ومدى تأثيرها الإيجابي على أداء ومستوى الدائرة.