محمد المازمي: إطلاق حملة "كن يقظاً" للحد من ظاهرة التسول

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



تنفيذاً لمبادرات وزارة الداخلية، واستكمالاً للحملات التي تطلقها شرطة الشارقة للحد من الظواهر الإجرامية، بما فيها ظاهرة التسول، التي تكثر خلال شهر رمضان المبارك، في الأماكن السكنية وأمام المساجد وفي الأسواق العامة، وغيرها، من بعض ضعاف النفوس الذين يتخذون التسول وسيلة للكسب، وجني الأموال من خلال استدرار عطف الجمهور، أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية حملة توعوية للحد من ظاهرة التسول تحت شعار "كن يقظاً"، والتي تهدف إلى الحد من آفة التسول وتعزيز المسؤولية لدى أفراد المجتمع، وتوعيتهم بخطورة التجاوب مع المتسولين.



وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد النقيب محمد المازمي مدير فرع البرامج التوعية بإدارة الشرطة المجتمعية، أن الحملة تشمل جميع مناطق مدينة الشارقة، وتسعى لتكثيف التوعية بخطورة آفة التسول غير الحضارية، وما تسببه من إزعاج وتعكير لصفو الأمن، وما تنطوي عليه من نصب واحتيال للحصول على الأموال بطرق ملتوية، حيث سيتم توزيع المطويات التوعوية التي تخاطب أفراد المجتمع، بمختلف اللغات، إلى جانب التوعية من خلال الرسائل التي تبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالقيادة، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حتى قدوم شهر رمضان الفضيل.