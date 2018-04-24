"اقتصادية الشارقة" تنظم ورشة التوفيق بين الأعمال

الشارقة 24:



نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة عمل تحت عنوان" التوفيق بين الأعمال" والتي عقدت في قاعة الدرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك في إطار جهودها في توطيد العلاقات بين الشركاء التجاريين لتسهيل عملية البيع والشراء وغيرها من الأعمال التي تنصب في مصلحة الأطراف المعنية، وتسليط الضوء على بعض النماذج الناجحة للاستثمارات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة.



وقد شارك في الورشة عدد من رواد الأعمال والمستثمرين من قطاعات مختلفة وأصحاب رخص اعتماد حيث يعكس تنظيم الورشة رغبة الدائرة في تفعيل نواحي الشراكة والتعاون معهم، وذلك بهدف توطيد العلاقات وخلق الفرص فيما بينهم حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسية للدائرة للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية المستدامة، وذلك لتحقيق الرفاه الاقتصادي وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة.



وفي كلمتها الافتتاحية أكدت أمل حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية على أن الدائرة تبذل جهوداً كبيرةً لتحقيق أعلى مستويات التنافسية في الإمارة، وذلك من خلال تنظيم عملية التبادل بين الأعمال التجارية الفعالة حيث جاء تنظيم هذه الورشة بعد دراسة مشروع التوفيق بين الأعمال الذي يمكن رواد الأعمال للترويج عن شركاتهم ومشاريعهم وأبحاثهم ومنتجاتهم والمساهمة في إقامة الشراكات التجارية والتواصل المستمر للمستقبل فيما بينهم.



وأشارت أمل حبش إلى أن الدائرة وبناءً على توجيهات سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة تركز على دعم فرص التحسين المستمر لبيئة الأعمال بالإمارة وهي أحد المحفزات الرئيسية لتطوير العمل الاقتصادي وتطبيق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحتمية مساعدة المواطنين والمواطنات للدخول الى الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بأعمالهم إلى آفاق النجاح والاستدامة، وفق معايير الاقتصاد العالمي والمتغيرات الدولية.



ومن جهتها أكدت منتهى سالم المعلم رئيس قسم تطوير الأعمال على أن برنامج التوفيق بين الأعمال يجمع 50من رواد الأعمال من مختلف قطاعات الأعمال في هذه الورشة والذي يوفر الكثير من الجهد والوقت للشركاء التجاريين، كما وييسر آلية بناء شبكة تواصل احترافية من خلال برنامج واحد، ورفع دخل أصحاب المشاريع التجارية.



وتم خلال الورشة عقد جلسات حوارية بين المستثمرين ورواد الأعمال وذلك لتمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كل القطاعات الاقتصادية.



واستعرضت الورشة أحد النماذج الناجحة لرواد الأعمال والذي بدوره قدم قصة نجاحه وتطوره الأمر الذي يساهم في إنجاحها وتحفيز المشاركين فيها لإبراز دورهم الرائد في تحريك عجلة الاقتصاد في الإمارة، واختتمت الورشة بتكريم الجهات المشاركة وتقديم الدروع التذكارية لهم.