ولي عهد الشارقة يشهد حفل تخريج الدفعة التاسعة من منتسبي الخدمة الوطنية

الشارقة 24 – وام:



شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة التاسعة من منتسبي الخدمة الوطنية والتي استمرت 4 أشهر، وذلك بمركز تدريب المستجدين في المنامة بإمارة عجمان، بحضور أهالي الخريجين وذويهم.



بدأ الاحتفال بوصول راعي الحفل ثم تليت آيات من الذكر الحكيم بعدها مر الخريجون أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري عكس مهاراتهم العسكرية والتدريبية.

وألقى قائد المركز كلمة رحب فيها بالحضور والخريجين مستعرضاً مراحل الدورة التاسعة المختلفة، وقال إن الخريجين أنهوا الأسابيع التدريبية المقررة بكل كفاءة واقتدار، موجهاً الشكر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة على ما قامت به من جهد كبير ومتابعة مستمرة حتى وصل الخريجون إلى المستوى الكبير الذي هم عليه الآن.

وأضاف "في هذا اليوم تضاف كوكبة من حماة الوطن ليكونوا جزءاً من منظومة القوات المسلحة، درع الوطن ورمز عزته معاهدين قيادتنا بأن يكونوا حماة حقيقيين لدولتنا حتى تظل رايتها خفاقة عالية ".

وثمن قائد المركز الدعم غير المحدود والاهتمام الذي قدمته القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رأسها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على ما سخرته من إمكانيات في سبيل تأهيل وتدريب أبناء الدولة، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية التي ساهمت بشكل كبير في توعية وتثقيف المجندين.

وفي ختام كلمته هنأ الخريجين وأوصاهم بتقوى الله عز وجل في كل زمان ومكان وبأن يضعوا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار وأن يسخروا إمكاناتهم وطاقاتهم لخدمة وطنهم، كما أوصاهم بالسمع والطاعة لكل من يكون مسؤولاً عنهم.

ثم أدى المجندون القسم معاهدين الله تعالى ثم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله بأن يكونوا جاهزين ومستعدين للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والذود عن حياضه واستقلاله ومكتسباته الوطنية.

ثم قام سمو راعي الحفل بتوزيع الجوائز على المتفوقين بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة وأولياء أمور الطلاب.

وعبر عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بالتحاق أبنائهم بدورة الخدمة الوطنية والتخرج منها بعد اجتياز فترة التدريب، جنوداً يخدمون الوطن بفخر واعتزاز في الميدان والدفاع عنه في كل مكان وزمان.

وقال ولي الأمر عبد الله الشاعر إنه سعيد بتخريج ابنه ليخدم الوطن والدفاع عنه بالغالي والنفيس معتبرا ان الْيَوْمَ هو تتويج للمجندين بعد تدريب 4 شهور، مشيداً بالعرض والمدربين وجهودهم في تخريج شباب يتحمل المسؤولية متأهب للدفع عن الوطن.

من جانبه توجه ولي الأمر عبد العزيز يوسف إبراهيم بالشكر إلى الله عز وجل ثم أولياء أمورنا لمنحهم هذا الشرف، معرباً عن فخره بأداء هذا الواجب الوطني، سائلاً الله إن يحفظ قادتنا ودولتنا الفتية.

وعبرت فاطمة سالم مبارك والدة أحد المجندين عن سعادتها البالغة بحضورها حفل تخريج كوكبة من أبناء الوطن ليصبحوا جنودا أوفياء في ميدان الرجولة والأبطال وهم يقسمون بالغالي والنفيس، داعية العلي القدير أن يحفظ الوطن وقيادته الرشيدة.

وقالت نورة صالح محمد الشطيري والدة المجند عبد الله العوضي إن الفرحة اليوم كبيرة بتخريج رجال ودروع للوطن، معتبرة تقديم ابنائها بالشيء القليل لهذا الوطن، فيما عبرت آمنة علي الحوسني عن سعادتها باستقبال ابنها الأول المجند الذي زرعت الخدمة الوطنية فيه حب المسؤولية وعززت شخصيته بنفسه وقدراته.

وعبر المجند محمد عمر أحمد آل غريب عن حبه للوطن وقادته، ما جعله ينخرط في الخدمة الوطنية للدفاع عن الوطن ومكتسباته، مشيراً إلى أهمية الخدمة الوطنية في صقل شخصية المجند من خلال انتقاله من الحياة المدنية إلى العسكرية علاوة على تعزيز الانتماء إلى الوطن والولاء لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.

وأكد المجند سيف راشد الخيال الانتماء إلى الوطن والاتحاد الذي نعيش في ظله، مجدداً الولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وعاهدهم ببذل الغالي والنفيس لخدمة الوطن والدفاع عنه.