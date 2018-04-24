إبراهيم سعيد: توعية نظرية للعمال بأنظمة المنشآت في يومهم العالمي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أعلنت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته حول المهرجان العمالي، عن إضافتها مجموعة فعاليات فنية وموسيقية وترفيهية جديدة إلى المهرجان، إلى جانب فعاليات أخرى، تشمل إقامة أكشاك خاصة لتقديم الطعام للعمال، حيث تشكل في مجموعها إضافة جديدة للفعاليات الرياضية التي دأبت الهيئة على تقديمها خلال المهرجان.



وأعرب المقدم إبراهيم سعيد سيف، مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة، بالإدارة العامة للدفاع المدني، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، عن سعادته بالمشاركة سنوياً في هذا الاحتفال العمالي.



وأكد أن المشاركة في هذا العام تتضمن إضافة نوعية تتمثل بنشر الوعي في استخدام الأنظمة الموجودة، في مواقع العمل والسكن، وأنظمة إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار، وكيفية المحافظة عليها والتدريب على كيفية التعامل مع هذه الأنظمة، بالإضافة إلى الورش التوعوية حول كيفية الوقاية من الحرائق والتعامل معها.