جزيرة أبوموسى تنظم احتفالاً بمناسبة عام زايد

الشارقة 24:



نظمت جزيرة أبوموسى احتفالاً، الإثنين، بمناسبة عام زايد، بحضور خليفة محمد بوغانم والي جزيرة أبوموسى وعدد من الكوادر العاملة في البلدية وهيئة الكهرباء والمياه والمركز الصحي ومركز شرطة أبوموسى الشامل والفئات المساندة من كافة دوائر وهيئات حكومة الشارقة العاملة في الجزيرة.



وألقى خليفة بوغانم كلمة أكد فيها أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" سيبقى في ذاكرة التاريخ حياً بيننا بأفعاله وإنجازاته، فقد رفع اسم الإمارات عالياً.



وأضاف بوغانم: "إن التاريخ سيقف طويلاً عند زايد الإنسان والقائد، الذي منح شعبه الكثير وكان رحمه الله مدرسة حقيقية بمعنى الكلمة تعلمنا منها الصبر والجلد والحب والاحترام والمثابرة والإخلاص في العمل والعدل والرحمة."



وأردف بوغانم في كلمته: "دار زايد ستبقى بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله دار أمن وسلام وخير وبركة برجالها الأوفياء من أبناء زايد وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وشعب الإمارات الوفي الذي نفاخر به العالم".