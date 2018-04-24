"بلدي الحمرية" ومؤسسة "نماء" يبحثان التعاون لتمكين المرأة

الشارقة 24:

بحث المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، خلال استقباله وفد مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، سبل تطوير العلاقات بين الطرفين، وتعزيز إطار التعاون المشترك، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف المؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، لتمكين المرأة في منطقة الحمرية .

استقبل الوفد في مقر بلدية الحمرية، حميد سيف بن سمحة الشامسي رئيس المجلس البلدي، وحميد فايز نائب رئيس المجلس البلدي، وأعضاء المجلس البلدي، فيما ضم وفد مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، موزة الخيال مستشار مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ونورة المازمي تنفيذي البحوث .

واستعرضت موزه الخيال أهداف مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، والتعريف بالمؤسسات التابعة لها، وما تركز عليه من تفعيل لدور المرأة، والارتقاء والنهوض بها في مختلف القطاعات.

من جهته رفع حميد سيف بن سمحة الشامسي، رئيس المجلس البلدي بمنطقة الحمرية، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، لجهود سموها ودعمها المتواصل للمرأة الإماراتية في كافة المجالات، مثمناً الدور الكبير للمؤسسة، وجهودها المبذولة في خدمة المرأة الإماراتية.

وفي ختام الاجتماع، قدمت موزة الخيال شكرها وتقديرها لبلدية الحمرية، على تنظيم الاجتماع ودورها في تفعيل مثل هذه اللقاءات المهمة والفعالة، والتي تعزز مفهوم الشراكة المؤسسية في إمارة الشارقة .