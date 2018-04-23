"الشارقة الإلكترونية" و "الرقابة المالية" تستضيفان فريق "علم بالقلم"

الشارقة 24:

واصل فريق مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، زياراته للدوائر الحكومية بإمارة الشارقة، للمساهمة في مشروع "علم بالقلم، الذي أطلقته المؤسسة تزامناً مع عام زايد، بهدف توفير احتياجات تعليمية لما يقارب الـ 1700 يتيم.

وتفتح المؤسسة المجال من خلال المشروع لكافة شرائح المجتمع للمساهمة في تقديم الدعم اللازم لقضايا اليتيم التعليمية.

من هذا المنطلق، استضافت حكومة الشارقة الإلكترونية فريق "علم بالقلم"، الذي قام بدوره بالمساهمة في المشروع بتقديم 40 استقطاع بنكي كمساهمة فاعلة منهم لصالح المشروع الذي يصب أهدافه في دعم تعليم الأيتام في المؤسسة.

وصرحت سعادة نور النومان، مدير حكومة الشارقة الإلكترونية: "من منطلق حرص الدائرة على تفعيل المشاركة الفاعلة لدعم المبادرات المجتمعية، حرصت الإدارة وموظفي الدائرة على المشاركة في مشروع "علم بالقلم" للمساهمة في دعم تعليم فئة مهمة في المجتمع وهم الأيتام، في ثمرة للتعاون المشترك مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، حيث حرصنا على تجسيد معنى العطاء في خطوة منا لنشر ثقافة الخير التي قامت عليها رؤية الدولة تزامناً مع عام زايد".

وفي الإطار ذاته شاركت دائرة الرقابة المالية التابعة لحكومة إمارة الشارقة بدعم مشروع "علّم بالقلم" الذي واكب تطلعات الإدارة في أهمية مساندتها ودعمها لمشاريع الأيتام.

حيث أكد سعادة علي حسين المزروع المدير العام للدائرة على الالتزام برسالة الدائرة وأهمية تفعيل المساهمة الإيجابية في إنجاح المبادرات المجتمعية والتعاون المثمر في المجتمع انطلاقاً من سياستها في تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة للفرد والمجتمع، مؤكداً على الأهمية التي تمثلها هذه المبادرة في إرساء التعاون ودعم الرسالة الإنسانية لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي الساعية لتمكين الأبناء فاقدي الأب، والنهوض بواقعهم".

هذا ويعد مشروع "علم بالقلم" جزءاً أساسياً مكملاً لنسيج برامج التمكين الأكاديمي التي تقدمها المؤسسة لأبنائها الطلبة، والذي يعد من أضخم البرامج المقدمة في هذا الإطار، حيث يُعنى بتوفير باقة متنوعة من البرامج التعليمية والمعرفية التي تساهم في دعم الأيتام أكاديمياً طوال فترة دراستهم من المرحلة الابتدائية حتى التخرج من الجامعة، تحقيقاً للاستدامة في حق الطلبة الأيتام في التعليم.

و يغطي مشروع "علم بالقلم" احتياجات تعليمية أساسية للأيتام الطلبة الملتحقين بالمنشئات التعليمية، من المساهمة في سداد الرسوم الدراسية لهم، والعمل على التعاون مع المؤسسات التعليمية لتقديم فرص دراسية، ومنح التعليم العالي، كما تقدم المؤسسة أيضاً الدعم للطلبة في مسيرة تعليمهم بتوفير احتياجاتهم كافة، من مستلزمات دراسية، إضافة إلى تقديم الاستشارات التعليمية والإرشاد الأكاديمي ، كما يشمل المشروع المتابعات الدراسية للأيتام الطلبة خلال العام الدراسي، إلى جانب توفير دروس التقوية للطلبة المتأخرين دراسياً، علاوة على توفير المشروع للدورات الأكاديمية التي تقدم للطلبة لصقل مهاراتهم الدراسية خلال العام .

ومن جانبها، أشادت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي يتجاوب الأفراد والمؤسسات وتعاونهم في دعم رؤية المؤسسة الإنسانية القائمة على توفير البيئة الداعمة والمحفزة للأيتام في أحضان أسرهم للانطلاق بهم إلى ركب التمير.