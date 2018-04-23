مجلس ضاحية الزبارة يبحث مع "الطرق" رصف الطرق الداخلية

الشارقة 24:





قام محمد الغاوي النقبي، رئيس مجلس ضاحية الزبارة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، يرافقه المهندس خالد محمد عبدو من هيئة الطرق فرع خورفكان، بجولة تفقدية للطرق الداخلية الترابية في كل من منطقتي الزبارة وحصي، بغرض استكمال رصفها.

ومن جهتها، أبدت هيئة الطرق تجاوبها مع مجلس ضاحية الزبارة، حيث وعدت بإعداد الدراسة اللازمة للرصف الداخلي في منطقتي الزبارة وحصي.

وأعرب مجلس ضاحية الزبارة، عن شكره لهيئة الطرق فرع خورفكان، على التجاوب اللافت لاحتياجات الأهالي، وحرصها على تعزيز تواصلها مع المجلس.