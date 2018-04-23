هيثم بن صقر يشهد تخرج طالبات جامعة الشارقة بكلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



نظمت جامعة الشارقة فرع كلباء، الإثنين، احتفالية بمشروع تخرج طالبات قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال، تحت شعار "فذّ"، تضمنت الإعلان عن نصب تذكاري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".



شهد الحفل الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، ومحمود عبد الله النائب الإداري لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع، ود. فاطمة المراشدة النائب الأكاديمي لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع، وحشد من الأساتذة والمسؤولين بالجامعة والدوائر الحكومية والطلبة وأولياء الأمور.



وافتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي معرضاً عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ضمن فعاليات المشروع، بمشاركة الدوائر الحكومية والجهات الخاصة.



وتعرف نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء على مكون رئيس من مكونات مشروع تخرج الطالبات، وهو نصب تذكاري حمل اسم "نصب زايد"، تم إعداد التصميم الخاص به من قبل الخريجات الجدد في مدة زمنية تجاوزت 3 أشهر.



ويهدف النصب الذي تطمح الطالبات إلى تحويله لواقع ملموس عبر دعم الجهات الحكومية، إلى تخليد ذكرى "زايد" عبر صرح يمثل لوحة فنية مكونة من 7 خطوط هندسية تمثل إمارات الدولة.



وفي فعاليات المسرح، تابع الشيخ هيثم بن صقر القاسمي عدد من الفقرات التعريفية بمشروع "فذ"، والتي تمثلت في فواصل مرئية استعرضت جهود الطالبات وأفكارهن.



تخلل الحفل مشاركة مميزة للشاعر أحمد الزرعوني ألقى فيها قصائده، كما قدم المنشد منصور البلوشي وصلة إنشاديه دينية، وفي ختام الحفل قام الشيخ هيثم بن صقر القاسمي بتكريم الخريجات والجهات المشاركة والداعمة لمشروع تخرجهن.