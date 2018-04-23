نورة الهوتي: "نصب زايد" مشروع طموح لطالبات جامعة الشارقة بكلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



كشفت نورة الهوتي المحاضر بجامعة الشارقة فرع كلباء، عن تصميم متكامل لمشروع نصب تذكاري مبتكر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، تم إعداده على مدار 3 أشهر من قبل عدد من طالبات قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال ضمن مشروع تخرجهن.



وقالت الهوتي في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش تقديم مشروع الخريجات الجدد، والذي حمل شعار "فذ"، إن فكرة النصب التذكاري جاءت انطلاقاَ من تخصيص الدولة عام 2018 عاماً لزايد الخير.



وأوضحت إن النصب يتكون من 7 خطوط هندسية تجسد إمارات الدولة، ومرافق إضافية ليشكل صرح ومعلم سياحي وتأريخي متكامل يرسخ من ذكرى زايد.



وحسب الهوتي والتي أشرفت على جهود الطالبات في تنفيذ المشروع، تطمح الطالبات المشاركات في تصميم النصب إلى تحويله لواقع ملموس عبر خطوات لاحقة تستهدف نيل الدعم من الجهات الحكومية.



ونوهت إلى أن مشروع تخرج الطالبات تضمن الفعاليات المصاحبة منها معرض عن "زايد"، وزيارات لعدد من المؤسسات داخل وخارج الدولة، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للإمارات.